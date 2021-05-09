Народный артист России Дмитрий Назаров раскритиковал сложившийся в своей стране стиль проведения Дня Победы. Стихотворение на эту тему 63-летний актер опубликовал на своем канале в YouTube и в своем Instagram, сообщает Tengrinews.kz.

Актер Дмитрий Назаров. © instagram/dmitry_nazarov_official

"Зачем в барьерах вся Россия?

Зачем оттачивать парад?

Парад чего? Парад бессилия? Парад запретов и оград?

Парад расстрелянных пособий? Убитый пенсионный фонд?

Забытой славы и надгробий? И фронт, развернутый в народ.

Воинственные железяки везут воинственных ребят.

Росгвардия и автозаки замкнут бессмысленный парад", - продекламировал артист.

В Сети видеозапись вызвала волну возмущения. На актера посыпались оскорбления со стороны пользователей, а руководитель телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки назвала Назарова русофобом.

"Почему не проявить принципиальность Назарову и не отказаться от званий и оклада и не уйти на вольные хлеба? Вырваться из "лап государства" и коллег, "созвучно мыслящих" с собой прихватить. Создать "союз вольных театральных деятелей" и существовать на доход от своей творческой деятельности. Заодно оценить реальный уровень народной любви и количество единомышленников в стране", - написал в своем Telegram телеведущий Владимир Соловьев.

Сам Назаров в интервью "Дождю" заявил, что считает 9 Мая самым чистым, святым и светлым праздником, но думает, что из него "нельзя устраивать мракобесие".

"Я не могу никак к этому плохо относиться, как потерявший деда в Сталинграде, как сын и внук отца и бабушки, переживших блокаду. Я ни слова не сказал о том, что презираю День Победы, и люди, которые так реагируют, они лишены совести и ума. Просто зачем эта помпезность, эти бесконечные репетиции, сжигание сил, времени, денег, а также паралич городов, где предстоит парад? И 800 миллионов, которые были потрачены на это, они могли бы быть потрачены на газификацию домов ветеранов, на водопровод", - сказал актер.