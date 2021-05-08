Тематическое выступление "Мелодии великой Победы" муниципального концертного биг-бэнда Костаная под руководством заслуженного деятеля РК Александра Евсюкова прошло сегодня, 8 мая, вечером на сцене областной филармонии.

Концерты этого коллектива всегда проходят с аншлагом. В этот раз биг-бэнд ярко и талантливо исполнил песни и произведения, посвященные военным годам.

- На День Победы мы ежегодно выступаем и готовим программы, - рассказал "НГ" перед концертом главный дирижер биг-бэнда Александр ЕВСЮКОВ. - В основном у нас проходят концерты и в зале, и в Сити-центре. В этом году вдвойне ответственно, потому что в прошлом году из-за известных причин концертная деятельность была сведена к нулю, мы занимались на «удаленке» и у нас были только онлайн-выступления. А сегодня у нас первый живой концерт, мы работаем для зрителей. И тема выступления очень значимая для каждого из нас, ведь почти во всех семьях были люди, которые уходили на фронт, сражались, погибали. Это по-настоящему значимая дата для всех, кто сопричастен. Наш музыкальный руководитель оркестра, концертмейстер Геннадий Стаканов проделал огромную работу, написал прекрасные аранжировки для оркестра и исполнителей. И сегодня мы с большим удовольствием представим программу нашим долгожданным зрителям.

Программу вел Вячеслав Авдеев, который на протяжении многих лет сотрудничает с биг-бэндом в качестве конферансье. Благодаря этому творческому тандему концерты оркестра можно смело назвать лекториями. Зрители не только слушали и смотрели музыкальные композиции, но и узнавали интересные факты о создании песен или военных событиях.

Первым номером в программе была инструментальная композиция «Ехал я из Берлина», задавшая настроение и характер всему концерту.

Солисты не только блеснули вокальными данными, но и показали артистическое мастерство, используя в своем облике элементы одежды военных лет.

Николай Жилик, спевший «Вечер на рейде», вышел на сцену в образе матроса.

Азамат Ибраев со свойственной ему сценической харизмой, в зеленой гимнастерке, залихватски исполнил песню «Потому что мы пилоты».

Песня «Алия», написанная в честь подвига снайпера Алии Молдагуловой, не оставляет никого равнодушным. Вот уже более 40 лет она звучит на всех концертах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. В этот раз ее проникновенно и в то же время мощно исполнила Айсулу Туткушева.

В концерте впервые прозвучали две песни, написанные в честь 75-летия празднования Победы. Одну из них, «Никто не забыт», исполнил Сапар Молдабеков.

Вторую, «Спасибо деду за Победу», написал наш земляк, российский музыкант и исполнитель Александр Юрпалов. Эта композиция во время костанайской премьеры звучала одновременно с выступлением автора в России, под Ржевом, на местах боев. Все солисты проекта динамично и эмоционально подарили зрителям исполнение этой песни.

В концерте также принимали участие вокалисты и инструменталисты Руслана Пономарева, Анастасия Чиркова, Нурсулу Куснетова, Евгений Шлейфер.

Яркие номера, щемящие сердце песни, живой звук, отличная звукооператорская работа и интересные видеоролики, которые демонстрировались на LED-экране, создали особенную атмосферу, а зрители благодарно принимали каждый номер, создавая с артистами взаимный энергообмен.

- Каждый свой концерт мы готовим с полной отдачей, радуемся возможности вновь радовать зрителей своими выступлениями, - сказала заместитель директора областной филармонии Зухра ИМАНОВА. - Завтра, 9 мая, в 15.00 наши двери вновь открыты, мы продолжаем праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы.

Фото Ксении РЕБИК

Автор - гражданский журналист "НГ"