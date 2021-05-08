Александр, Артём и Максим КУЛИКИ - не профессиональные бегуны, но ведут активный образ жизни, занимаются спортом и подают пример подрастающему поколению.

Средний из братьев, Артем, известен своими достижениями в рукопашном бою далеко за пределами Костанайской области. А тут - совсем другое испытание бегом да и ещё такую дистанцию.

За цифрой 76 км - почти 8 часов передвижения с перерывами на пару минут для восполнения жидкости и загрузки «подручными» углеводами: колой, бананами и шоколадом.

Вообще бег - один из самых доступных видов спорта. Во время бега увеличивается порог выносливости, укрепляется сердечно-сосудистая система, повышается обмен веществ. Бег благотворно влияет на иммунную систему. На самые крупные марафоны из серии World Marathon Majors, которая состоит большой шестёрки - Лондонского, Бостонского, Берлинского, Чикагского, Нью-Йоркского и Токийского марафонов, не так просто попасть. Число участников таких забегов насчитывает десятки тысяч и доля профессиональных спортсменов там не больше 10%. Остальные - любители.

Последние 10-15 лет бег стал очень популярным и в Казахстане, марафонские забеги в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте собирают по несколько тысяч участников не только со всего Казахстана, но и из-за рубежа. Дистанция марафона 42 км 195 м, а братья Кулики 7 мая 2021 года преодолели бегом 76 км - почти две марафонские дистанции подряд! Мы задали несколько вопросов участникам пробега.

Александр КУЛИК, мастер спорта РК по самбо.

- Саша, с чего все начиналось? Как ты начал бегать?

- Я более 20 лет в спорте, занимаюсь, самбо, дзюдо, в тренажерном зале. Год назад, во время пандемии, закрылись спортивные залы, для таких людей, как я, которые большую часть своей жизни занимались физическими упражнениями, стало очень тяжело без нагрузки. Единственная возможность тренироваться - это бег на свежем воздухе. Спустя месяц я понял, что это очень полезный вид спорта, в котором можно развиваться. Мне очень понравилось бегать, вот так все и началось.

- Как пришла идея пробежать 76 км?

- Это все подучилось банально. Я всегда ставлю перед собой цели, что в спорте, что в обычной жизни, и стараюсь добиваться этих целей. В том году мы собирались сделать велозаезд Костанай-Москва и приехать в Москву к параду Победы, но коронавирус внёс свои коррективы. Вообще у меня особое отношение к этому празднику. Война коснулась каждой семьи. Этот праздник общий, объединяет народы. Поэтому именно на этот праздник мы решили сделать такой забег.

- Что мотивировало во время этих почти 8 часов бега?

- Первые 42 км мы пробежали легко, нам помогали несколько наших марафонцев и спортсменов - бежали командой, за разговорами нагрузка не так сильно ощущается. Люди нас поддерживали и мы были уверены в себе. Было переживание, что могут подвести кроссовки или суставы, но все прошло хорошо.

- Есть ли планы на год? Может, ещё какие забеги?

- Есть планы участвовать в пробегах, в триатлоне и других спортивных мероприятиях. Но пока не будем раскрывать все карты.

Артём КУЛИК, мастер спорта РК по рукопашному бою и боевому самбо.

- Артём, как переквалифицировался с рукопашного боя на бег?

- Боевое самбо и рукопашный бой - это мои основные виды спорта, я занимаюсь этими видами спорта со школьных лет. Что касается бега на длинные дистанции, в том числе марафон и ультрамарафонские дистанции, мне они интересны в качестве основного источника воспитания выносливости и функциональных возможностей организма. Также я подключаю занятия кроссфитом. Это, можно сказать, мои дополнительные виды спорта, поэтому переключаться не пришлось. Благодаря хорошей выносливости можно достигать хороших результатов и побеждать на серьезных соревнованиях.

- Кто был инициатором такого забега?

- Сидели мы как-то вечером, пили чай, общались в большой семейной, дружной компании и решили в честь Дня Победы, в честь 76-летия Великой Победы отдать дань уважения нашим ветеранам, которых, к сожалению, осталось очень мало, таким вот способом. Пройти такого рода испытания, как проходили наши достойные и уважаемые ветераны. Прочувствовать боль, проверить свой характер, за счёт которого мы и пробежали концовку дистанции. Без мужского характера, стрежня на таких дистанциях делать нечего.

- Как люди, которые узнавали о вашем намерении, относились к этому?

- На самом деле мы многим говорили, предлагали учавствовать, но часто мы слышали в ответ, что это невозможно и нереально. Но мы решили эти мнения оспорить. И все получилось. Были люди, которые к нам присоединялись и пробегали посильную для себя дистанцию. Спасибо им за поддержку.

- Какие эмоции после финиша, что испытывал внутри?

- После финиша были светлые, чистые эмоции. Чувствуешь, что ты преодолел свой барьер, который был до этого. Мы впервые преодолели марафонскую дистанцию и тем более - ультрамарафонскую. Мы посчитали, что это нам очень необходимо.

- Есть в планах ещё какие-то подобные мероприятия?

- В планах - преодоление трейл-мрафона (бег по бездорожью, в степном или лесном массиве), но это ближе к осени. Приглашаем всех, кто хочет себя проверить, к нам присоединиться. Также мы хотим, чтобы этот пробег стал традиционным и на следующий год пробежать уже 77 км.



Отметим - просто пробежать 76 км ребятам было неинтересно, поэтому они своим беговым маршрутом написали несколько слов.





Автор - гражданский журналист "НГ"