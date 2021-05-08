Празднование Дня Победы перенесли в Казахстане на год
Tengrinews.kz
8 мая 2021, 11:56 | Государство
Празднование Дня Победы перенесли в Казахстане на 2022 год. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Касыма Жомарт-Токаева Берик Уали, передает Tengrinews.kz.
Фото: Турар Казангапов
"В связи с серьезной эпидемиологической ситуацией было принято решение перенести на следующий год традиционные торжественные мероприятия по случаю Дня Победы. Президент обратится к соотечественникам с поздравлением. В Казахстане чтут память ветеранов сражений Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В связи с праздником Дня Великой Победы здравствующим ветеранам войны по распоряжению Президента оказана материальная помощь", - написал Уали в Facebook.
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