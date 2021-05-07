Полицейского уволили за непрофессиональные действия в момент задержания мужчин в Житикаре. Между стражем порядка и нарушителями произошла потасовка. Инцидент происходил при ребенке, видео попало в Сеть, передает Tengrinews.kz.

Скриншот с видео

Младшего лейтенанта из Житикары уволили из органов после того, как в Сети появилось видео с места задержания мужчин. На кадрах видно, как стражи порядка пытаются уложить их на землю, применив силу.

После публикации ролика в СМИ по факту инцидента было проведено служебное расследование. Решение в отношении действий стражей порядка приняла дисциплинарная комиссия.

"За непрофессиональные действия по пресечению нарушения общественного порядка, совершение поступка, дискредитирующего органы внутренних дел, младший лейтенант полиции уволен из ОВД, а младший сержант полиции освобожден от занимаемой должности. Привлечено к строгой дисциплинарной ответственности и руководство", - сообщила пресс-служба Департамента полиции Костанайской области.

Также по еще одному факту драки полицейского с водителем на трассе инспекторы роты патрульной полиции и их непосредственный руководитель привлечены к административной ответственности.

"Мы и дальше будем принципиально относиться к действиям наших сотрудников, негативно влияющим на имидж полиции в целом", - отметил первый заместитель начальника Департамента полиции региона Негмет Исмагулов.

Напомним, 30 марта в Сети появилось видео, которое было снято в Житикаре. На кадрах видно, как стражи порядка пытаются задержать двух мужчин. Жена одного из них пытается помочь супругу. В адрес полицейских звучит нецензурная брань, за потасовкой наблюдает маленький ребенок.

Через несколько дней еще один видеоролик, на котором запечатлена драка полицейских с мужчиной на трассе, появился в социальных сетях. На кадрах видео запечатлено, как мужчина валит полицейского на асфальт и между ними завязывается драка.