Казахстанцы имеют приоритет при подаче документов на визу США. Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Отметим, ранее сообщалось, что в посольстве США в России отменили обработку заявок на неиммиграционные визы.

Как пояснили в посольстве США в Нур-Султане, граждане России, а также заявители любой национальности могут подавать документы в любом пункте выдачи виз. "Тем не менее, посольство и генеральное консульство стремятся уделять приоритетное внимание казахстанским заявителям, ограничивая временные интервалы, доступные для заявителей-нерезидентов. Таким образом, заявители-резиденты имеют больше возможностей для записи на прием, чем заявители-нерезиденты", - сообщили в посольстве.

Отмечается, что во время пандемии Государственный департамент продолжает предоставлять как можно больше консульских услуг по всему миру, и посольство в Нур-Султане и Генеральное консульство Алматы в настоящее время предлагают визовые услуги. "Помните, что услуги гражданам США, особенно службы экстренной помощи, связанные с безопасностью наших граждан, всегда будут нашим главным приоритетом, а здоровье и безопасность наших сотрудников и клиентов остаются первостепенными.

Мы внимательно следим за эпидемиологической ситуацией и корректируем свою работу в соответствии с местными правилами и ограничениями", - подчеркнули в посольстве США.

"В год перед пандемией Дипломатическая Миссия США в Казахстане выдала более 20 тысяч виз. В 2020 мы обработали гораздо меньше заявок в связи с влиянием коронавируса на наши услуги для граждан. Правительство США регулярно публикует визовую статистику онлайн", - сообщили в посольстве.

В генеральном консульстве США в Алматы 22 апреля 2021 года сообщали, что в Алматы сейчас выдаются преимущественно иммиграционные визы. "К сожалению, в Алматы в ближайшее время мы не планируем назначать дополнительные собеседования по неиммиграционным визам, до тех пор пока не сократим количество заявок на получение иммиграционных виз", - сообщила телеканалу "Алматы" руководитель отдела Генерального консульства США Алиса Каралла.

Напомним, посольство США в России с 12 мая прекратит обработку заявок на неиммиграционные визы, за исключением дипломатических. Консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев. Гражданам США, чья российская виза истекает, рекомендовано покинуть страну до 15 июня, говорится в сообщении миссии. Ситуация связана с уведомлением российского правительства о намерении запретить американской дипмиссии нанимать иностранных граждан в любом качестве. "Обработка неиммиграционных виз для недипломатических поездок будет прекращена", - говорится в сообщении.