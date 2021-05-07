Внештатный инфекционист Минздрава, руководитель группы разработчиков клинического протокола COVID-19 Бахыт Кошерова поделилась мнением о двух смертях после вакцинации от коронавирусной инфекции Спутником V, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Специалист напомнила, что на сегодня вакциной Спутник V в России привито 16 миллионов человек, в Казахстане полтора миллиона человек. При этом, ни одного доказанного случая смерти от вакцины зафиксировано не было. Прежде, чем вакцину допускают к массовому применению, проводятся серьезные и глубокие исследования. Все этапы клинических исследований вакцина прошла, и летальных исходов не обнаружено не было.

"Если взять эти два случая, то по предварительным данным они связаны с заболеванием сердца. Для того, чтобы доказать связь с вакцинацией необходимо провести вскрытие и патогистологическое исследование. Только после этого можно делать какое-то заключение. На сегодняшний день причинами внезапной смерти могут послужить инфаркт, инсульт, аневризма сосудов головного мозга. Это может быть и не связано с вакцинацией", - пояснила Бахыт Кошерова.

При этом специалист указала, что порой казахстанцы сами не знают о состоянии своего здоровья, потому что не проходят вовремя скрининги и профилактические осмотры.

"Они не знают, что происходит с их органами, не знают, что у них есть какие-то сопутствующие заболевания: диабет, давление, ожирение. Да, конечно, вакцина дает некую нагрузку на организм. Когда ставят прививку, организм должен выработать защитные антитела. В процесс вовлекается иммунная система, она начинает реагировать на чужеродный агент. Да, определенная нагрузка на организм дается. Но, перед тем, как человек получит вакцину, врач обязательно собирает анамнез. Есть специальная анкета, которую человек собственноручно заполняет, где указывает, какие у него есть заболевания", - пояснила специалист.

Пациента спрашивают, есть ли у него какие-либо заболевания, стоит ли на учете, получает ли лекарства, как он себя чувствует, измеряют давление, сатурацию, осматривают, и только после этого дается разрешение на вакцинацию.

"Если у человека есть сердечно-сосудистые заболевания, может потребоваться консультация с кардиологом. Если он даст разрешение, то вакцинацию можно будет проводить. Если у человека сердечно-сосудистые заболевания в стадии обострения, диабет, онкологическое заболевание, то таким людям обязательно нужно посоветоваться с лечащим врачом, потому что только он может сказать или дать разрешение на вакцинирование", - отметила врач.

Кроме того, вакцинация запрещена детям до 18 лет, беременным и кормящим грудью женщинам. Есть медицинские отводы при острых инфекционных заболеваниях, гриппе, ОРВИ и пневмонии. После выздоровления от этих болезней прививку ставить можно, но нужно дать организму две недели на восстановление.

"Возвращаясь к тем случаям, нельзя сказать, что здесь врачи виноваты. Если бы пациенты сообщили, что у них есть патологии сердца, то врач, прежде чем дать разрешение на вакцинацию посоветовалась бы с кардиологом или лечащим врачом. Должна быть солидарная ответственность человека, медработника и государства.

Каждый человек должен нести ответственность за свое здоровье. Он должен без напоминаний проходить скрининги, медосмотры. Если выявляется заболевание, то пациент должен встать на учет врача и регулярно принимать медикаменты, которые ему назначают", - добавила специалист.

Напомним, в соцсетях появилась информация о гибели 42-летнего Бахытжана Нуртазина. Причиной летального исхода, по словам авторов сообщения, стала вакцинация. В Управлении общественного здоровья города пообещали разобраться и выяснить, из-за чего умер мужчина. Согласно предварительной информации, причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Ранее в Алматинской области медик спустя два дня после вакцинации упала дома и умерла. По предварительным данным, причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца. Проводится судебно-медицинская экспертиза. В Алматы сформирована большая комиссия по расследованию данного факта.