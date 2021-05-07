Экономист назвал страны, валюты которых находятся на грани обвала
Tengrinews.kz
7 мая 2021, 08:58 | Общество
Экономист департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский в интервью "Российской газете" назвал две валюты, над которыми нависла большая угроза обвала, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото: iStock
По его данным, самая большая угроза обвала сейчас нависла над валютами двух стран, в которых наблюдается серьезный рост заболеваемости коронавирусом, - это Турция и Индия.
Среди наиболее устойчивых он выделил австралийский доллар. Также, по мнению эксперта, стоит обратить внимание на валюты государств с большим количеством вакцинированного населения - Канаду и Великобританию.
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