Экономист департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский в интервью "Российской газете" назвал две валюты, над которыми нависла большая угроза обвала, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По его данным, самая большая угроза обвала сейчас нависла над валютами двух стран, в которых наблюдается серьезный рост заболеваемости коронавирусом, - это Турция и Индия.

"При дальнейшем росте заболевших турецкая лира вполне может пробить максимумы в 8,6 единиц за доллар. Рупия с конца марта по конец апреля потеряла более 5 процентов стоимости относительно доллара. И несмотря на то, что почти весь этот гандикап уже был отыгран, риски дальнейшего падения индийской валюты остаются высокими. На прошлой неделе 46 процентов всех выявленных в мире случаев заболевания и 25 процентов смертей пришлись именно на Индию. И статистика продолжает ухудшаться", - заявил экономист.

Среди наиболее устойчивых он выделил австралийский доллар. Также, по мнению эксперта, стоит обратить внимание на валюты государств с большим количеством вакцинированного населения - Канаду и Великобританию.