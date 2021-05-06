В 2020 году фронтовиков было 1025, передает Informburo.kz.

Фото из архива "НГ"

В Казахстане осталось 665 участников Великой отечественной войны. Об этом сообщил на брифинге вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов.

"В 2020 году ветеранов было 1025, в этом году – 665 человек. Если говорить о лицах, приравненных к ним, численность их за год сократилась со 127 тысяч до 114 тысяч человек", – сообщил Ерлан Аукенов.

Он напомнил, что в этом году, как и в прошлом, рекомендуемый размер единовременных выплат ветеранам ВОВ ко Дню Победы составляет миллион тенге. Почти все регионы уже выплатили ветеранам эти деньги, в трёх областях эту работу завершат до 9 мая. Также фронтовики получат к празднику подарки.

"Выплаты ветеранам у нас одни из самых высоких. Если сравнивать с другими странами, то на порядок выше – от двух до восьми раз. К примеру, в Узбекистане ветераны получат 500 тысяч тенге, а в России – 60 тысяч тенге", – отметил вице-министр.

Ерлан Аукенов подчеркнул, что за счёт спонсоров и государства все вопросы, с которыми обращаются в соцслужбы ветераны, решают оперативно и в полном объёме.

Вице-министр добавил, что к сентябрю будут выработаны меры по улучшению условий проживания в домах престарелых. Такие меры будут приняты после проведения во всех регионах мониторинга условий проживания ветеранов и пожилых людей в медико-социальных учреждениях.