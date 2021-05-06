В Костанае торговый дом «АТИКО» организовал мастер-класс, на котором рестораторам, владельцам кафе, шеф-поварам демонстрировали рабочие возможности оборудования фирмы Rational. Пароконвектомат последнего поколения характеризовали как технику, способную не только заменить целую кухню, но и помочь общепиту в кризис.

Кризисы, конечно, случаются не каждый день, но экономить за счет высоких технологий на количестве сырья, времени приготовления блюд, кухонных площадях всегда полезно. Все эти возможности предоставляет поварам пароконвектомат iCombi Pro. Это доказал и показал на мастер-классе бренд-амбассадор Rational Вадим АРОНОВ, который несколько часов готовил в iCombi Pro самые разные блюда. Подсушивал, обваривал, поджаривал, выпекал, заверяя, что «этот пароконвектомат может практически все». При этом оборудование Rational, от поколения к поколению расширяя спектр возможностей, еще и интеллект наращивает. Правильно запрограммированный пароконвектомат, которому повар задает желаемый результат — например, сочный куриный шницель в хрустящей панировке — сам определяет весь алгоритм приготовления.

- И запоминает его. Это гарантирует вам постоянное качество приготовленного продукта, стабильность. Ваши клиенты не будут зависеть от того, какая смена поваров у вас работает, разницы не будет, - особо отметил Аронов, после мелодичного звяканья умной техники вынимая кусок шикарно зажаренной говяжьей грудинки в специях.

Этот кусок мяса готовился накануне мастер-класса всю ночь — его заложили в пароконвектомат, настроили режим низкотемпературной тепловой обработки, влажность и ушли спать. Утром iCombi Pro по велению повара за считанные минуты повысил температуру почти вдвое и начал говядину жарить.

Аронов продемонстрировал также пакет с куриными крылышками, приготовленными практически по технологии сувид, только не в воде, а в теплом воздухе. Перед подачей их останется лишь быстро обжарить для колера и хруста. Большое количество подобных заготовок можно хранить в камере шоковой заморозки.

Далее последовала жарка шницелей и куриных котлет в сухарях на манер котлет по-киевски. Все отменно хрустело, а внутри истекало соком. Потом отваривали на пару овощи для салатов, замороженные вареники, делали заготовку для печеного дольками картофеля. Далее в камеру отправились булочки для бургеров...

- В пароконвектомате все остается сочным, что, безусловно, важно для выхода готового блюда. При этом если вслед за готовкой лосося, которого важно не пересушить, вам надо жарить мясо, избыток влаги из камеры автоматически отводится. Обратите внимание - ничего из овощей не переварилось, не потеряло цвета. И насколько меньше трудозатрат. Ведь как обычно мы поступаем с брокколи или тем более шпинатом? Обварили, достаем из кипятка, опускаем в воду со льдом. А если банкет — это же какие объемы! Здесь обварили и отправили в шокер остывать - все, - перечислял плюсы ведущий. - Такое оборудование поможет вам оптимизировать всю работу кухни.

Мастер-класс проходил в одном из помещений торгового дома «АТИКО»

- Мы решили открыть тренинговый центр прямо у себя, чтобы была возможность и впредь демонстрировать возможности оборудования, которым мы торгуем, - сказала заместитель директора ТОО «АТИКОАгро» Дарига КАРИМОВА, - Мы являемся дилерами многих известных на рынке производителей оборудования для сферы торговли и общественного питания. Рады сообщить, что теперь мы — официальный дилер немецкой компании Rational.

Интересуйтесь информацией на сайте atiko.kz, звоните по телефонам: 8 7142 39 33 23, 8 771 280 1950, 8 701 739 5879, приходите в специализированный магазин по адресу г. Костанай, Майлина, 10, ВП1.

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