Прокурор запросил продление домашнего ареста для Биртанова ещё на месяц с лишением права выходить из дома, передает Informburo.kz.

Экс-министр здравоохранения РК Елжан Биртанов и бывший вице-министр Олжас Абишев нанесли государству ущерб на сумму 1,5 млрд тенге. Об этом заявил прокурор на заседании в Специализированном межрайонном следственном суде Нур-Султана, где рассматривали ходатайство о продлении домашнего ареста Елжану Биртанову.

По версии следствия, в 2015 году Минздрав заключил контракт с Хорватской фирмой Ericsson Nikola Tesla на поставку автоматизированной информационной системы "Платформа информатизации и интероперабельности информационных систем здравоохранения" за 17,8 млн долларов. Предполагалось, что платформа будет единым хранилищем данных, а также соединит все информационные системы здравоохранения.

"Министр здравоохранения Елжан Биртанов, достоверно зная о неработоспособности платформы, по предварительному согласованию с Олжасом Абишевым подписал приказ в октябре 2018 года о проведении пилотной эксплуатации платформы в 17 лечебных учреждениях Нур-Султана, ЗКО и ВКО. Фактически она не проводилась", – сообщили в суде.

По информации следствия, в январе 2019 года Биртанов ввёл в заблуждение руководство страны, направив ложную информацию о проведённой пилотной эксплуатации платформы в 17 больницу премьер-министру РК.

"Кроме того, вице-министр Олжас Абишев по указанию Елжана Биртанова напрямую заключил договор в октябре 2018 года с компанией Ericsson Nikola Tesla, без применения закона "О государственных закупках", на сумму 9 млн долларов. Олжас Абишев по указанию Елжана Биртанова в декабре 2018 года подписал акты за невыполненные работы и перечислил оставшиеся денежные средства в размере 6,8 млн долларов компании Ericsson Nikola Tesla", – добавили в суде.

На выставке Digital health Astana Биртанов, Абишев и президент компании Ericsson Nicola Tesla Ковачевич презентовали компонент платформы – электронный паспорт здоровья, который по сей день не внедрён. В январе 2019 года, по данным следствия, Елжан Биртанов подписал приказ о вводе платформы в опытную эксплуатацию.

"Зная о неработоспособности платформы, Елжан Биртанов, подписал в феврале 2020 года приказ о вводе платформы в промышленную эксплуатацию. До настоящего времени платформа не запущена. Своими преступными действиями Биртанов, Абишев и другие лица растратили вверенные бюджетные денежные средства и причинили государству материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1,5 млрд тенге или 4,1 млн долларов", – говорится в сообщении.

Прокурор заявил, что Елжан Биртанов нарушал правила домашнего ареста, отправляя корреспонденцию и встречаясь с людьми, которые не являются членами его семьи и адвокатами. Также он, по мнению прокурора, якобы разгласил данные уголовного дела гражданам иностранного государства, тем самым воспрепятствовал досудебному расследованию.

Сторона защиты Елжана Биртанова не согласна с утверждением о том, что он нарушал требования домашнего ареста.

"Ограничение права на общение касается только общения с участниками процесса. Обвинение аргументирует факт нарушения встречей с двумя людьми. И один является членом семьи – он муж родной сестры супруги Биртанова. Я думаю, создаётся негативный фон вокруг Елжана Биртанова. Хотят добиться, чтобы он сидел дома. Мы подали очень много ходатайств и жалоб, чтобы он имел возможность наблюдать за ходом дела, чтобы мог потом что-то добавить", – рассказал адвокат экс-министра Нурлан Бейсекеев.

Обвинитель попросил суд продлить срок домашнего ареста экс-министру ещё на месяц – до 14 июня 2021 года. При этом его хотят лишить права выхода из дома, за исключением посещений медучреждений.

Заседание суда продолжится 6 мая.