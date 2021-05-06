По словам министра здравоохранения, никаких документов для этого предъявлять не нужно, передает Informburo.kz.

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Вторую дозу вакцины против Covid-19 по желанию можно получить на 21-й день после первой прививки, сообщил глава Минздрава Алексей Цой на брифинге в СЦК.

По его словам, сейчас установленный средний интервал между прививками составляет 45 дней, однако это не лишает граждан возможности получить вторую дозу раньше этого срока.

"Мы даём право. Просто очень много к нам граждан обращалось, которые говорили, что они куда-то отъезжают, сделали первую дозу, потом не успевают на 21-й день. Была озабоченность относительно того, в течение какого времени можно ставить эту вакцину. Разработчик дал рекомендацию, что можно делать в интервале от 21 дня до 90 дней. Если вы хотите получить на 21-й день прививку, вы просто приходите в поликлинику по месту жительства либо в пункт вакцинации, где вы получали первую дозу, и можете заранее оставить заявку на получение второй дозы. Вас обязательно примут и сделают прививку", – сказал Алексей Цой.

Он добавил, что никаких дополнительных документов предоставлять не нужно.

"Вы приходите и говорите: я хочу привиться раньше среднего срока. Просто надо прийти за несколько дней заранее и предупредить. Никаких отдельных документов не нужно, только должны быть данные, что вы получили первую прививку", – сказал министр.

Он отметил, что увеличение интервала между прививками практикуется во многих странах, у которых сильная регуляторная система: Великобритания, Франция, Италия. В Казахстане такое решение было принято после получения рекомендаций от разработчика вакцины, в которых отмечается, что даже после первой дозы у человека возникает иммунитет, который позволяет продлить интервал до 90 дней.

На вопрос о том, будут ли медучреждения следовать устному пояснению министра о возможности по желанию получить вторую дозу вакцины через 21 день, глава Комитета санэпидконтроля Айжан Есмагамбетова после пресс-конференции ответила, что это учтут в следующем постановлении главного государственного санврача, которое выйдет в скором времени.