Год назад в Костанае собирали подписи под петицией за открытие приюта для бездомных животных. Инициатор, зоозащитница Людмила БЕРЕСТОВА сама разносила петицию по организациям. Люди делились этой новостью в соцсетях, и слухи об инициативе дошли до акимата Костаная. Людмилу пригласили на беседу, сказали, что идея хорошая, тем более что сам президент ратует за создание приютов в областных центрах. Власти пообещали компенсировать затраты на содержание животных в приюте. Дело было за помещением, в акимате рекомендовали взять его в аренду.

Людмила Берестова надеется, что к зиме в Костанае начнет работать приют для бездомышей

- Начали мы искать помещение, - вспоминает Людмила, - искали полгода ежедневно. Но не соглашаются сдавать в аренду именно для приюта. И потом я подумала, может, это и хорошо? Потому что арендованное помещение в любой момент может стать продаваемым, и нам скажут: «На выход!» И куда нам девать этих собак и кошек? Куда с ними идти? Не сразу, но пришла идея построить приют.

К счастью для активистов фонда, участок для строительства Людмиле подарил ее отец. Практически половина гектара земли за городом - самый подходящий вариант. Разумеется, встал вопрос о строительстве. На какие деньги это все делать?

- Один только забор обойдется около 6-7 млн тенге, - объясняет Людмила. - Нам казалось, что мы эти деньги никогда не соберем. Но взялись за гуж... В апреле оформили юридическое лицо - общественный фонд «Сердце чистейшей породы», создали страницу в «Инстаграме» @vpriute.kz. Первый, кто откликнулся, - ветврач Максим Падерин. Его клиника «Догма» и он сам подарили нам 500 000 тенге. Сейчас я смотрю, сборы не останавливаются. Уже, помимо этого вклада, собрали значительную сумму. И это притом что наш аккаунт в «Инстаграме» только начал работать, и у нас не так много подписчиков. Я разослала письма крупным предприятиям города. Получили уже 4 ответа о предварительном согласии оказать помощь.

На момент публикации этого материала сборы слегка перевалили за миллион. Всего требуется 24 млн тенге. В Казахстане нет стандартов строительства приютов для животных, поэтому все будут делать по нормативам, разработанным для России.

На территории приюта, кроме вольеров для собак, разместится здание площадью 324 кв. м. В нем будут ветеринарный кабинет, инфекционное отделение, карантин, места для содержания кошек, ослабленных собак и щенков, хозяйственные помещения.

- Понятно, что этот приют всех проблем не решит, - уточняет Берестова. - Мы сразу не сможем полностью решить городскую проблему с бродячими собаками. Но хотя бы будет место для пострадавших, требующих экстренной помощи, маленьких щенков. Зато мы сможем на базе этого приюта проводить массовую стерилизацию. Причем реализовывать программу бесплатной стерилизации. Есть предварительная договоренность с управлением ветеринарии на реализацию этой программы. Сначала будет возможно стерилизовать только какое-то число животных, но главное - положить начало. И постепенно отрегулировать численность до тех размеров, которые устроят и зоозащитников, и тех, кто не любит собак. С кошками, конечно, проще, их не надо выгуливать, поэтому легче пристроить.

По словам Людмилы, она даже не подозревала, что у горожан такой огромный интерес к этой теме. Как оказалось, добрых людей больше, чем злых. У фонда «Сердце чистейшей породы» уже нет пути назад. Берестова отмечает: конечно, если не будет получаться, можно взять реквизиты и отправить деньги обратно, но тогда в городе уже никогда ничего подобного не будет. Такого исхода дела допустить нельзя.

Но пока все складывается довольно удачно и это дает надежду, что к зиме приют начнет работать.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ