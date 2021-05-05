Парламент принял закон, запрещающий продажу земли иностранцам
Парламент Казахстана принял закон, запрещающий обладание землями сельскохозяйственного назначения иностранцами, кандасами и иностранными юридическими лицами, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Депутаты Мажилиса согласились с поправками Сената по поводу земель для индивидуального лесоразведения.
"Предлагаемые Сенатом изменения и дополнения не нарушают одобренной Мажилисом концепции законопроекта, предусматривающей введение запрета на обладание иностранными землепользователями и юридическими лицами с иностранным участием, а также кандасами земельными участками сельхозназначения на праве частной собственности и землепользования, и не ухудшают его содержание", - говорится в заключении Мажилиса.
Цель законопроекта - введение запрета на обладание иностранцами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами, юридическими лицами Казахстана с иностранным участием, международными организациями, научными центрами с международным участием, а также кандасами земельными участками сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности и на праве временного землепользования.
Законопроектом также регламентированы вопросы отчуждения земель сельскохозяйственного назначения в случаях прекращения гражданства Казахстана и вхождения в состав участников юридического лица Казахстана иностранных граждан и юридических лиц.
Законопроект по вопросам земельных отношений был инициирован Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Он поручил подготовить этот закон срочно, чтобы прекратить слухи о том, что казахстанская земля может быть продана иностранцам. 12 марта Глава государства направил законопроект в Мажилис.
Напомним, недавно завершила свою работу земельная комиссия. На последнем заседании было принято решение продлить на пять лет мораторий на продажу сельхозземель казахстанцам.
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