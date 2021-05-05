Дворовые концерты для ветеранов Великой Отечественной проводят сотрудники ДК "Мирас". 5 и 6 мая артисты будут приезжать в гости к участникам войны и петь для них песни. Акция "Фронтовые бригады" проходит в Костанае впервые.

- Это подарок не только для ветеранов, но и для их соседей, подарок к празднику, - пояснила "НГ" культорганизатор Ляззат ЗЕЙНАЛОВА. - Наш концерт в том числе и для будущих поколений, чтобы они могли вспомнить о ветеранах, интересовались историей своей страны, понимали через песни, о чем думали люди в те времена. Репертуар у нас знакомый, поют все артисты вживую.

Николай Разумовский - участник боев на 3-м Белорусском фронте, награждён орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной звезды, а также медалью "За победу над Германией". Николай Андреевич слушал концерт из своей квартиры, состояние здоровья не позволяет даже выйти на балкон.

Артист Канагат БЕКЕНОВ исполнил песню Марка Бернеса "Я люблю тебя жизнь". С фронта не вернулись родственники Канагата - один его дядя пропал без вести, второй погиб в Житомирской области.

- Вирус нам никак не давал в прошлом гогду поздравить ветеранов, наконец-то хоть в этом году мы вырвались с концертом, - рассказал Бекенов. - Песни выбирал военные. Остановился на песне Бернеса, потому что она очень хорошая, жизнеутверждающая.

Василию Изотовичу Пикулю в этом году исполнилось 99 лет. В армии он управлял скоростным бомбардировщиком - сначала в составе Степного, а затем 2-го Украинского фронта. Участвовал в форсировании Днепра и Днестра, прошел Венгрию, Румынию и Чехословакию. Несколько раз был ранен, в боях под Бухарестом его контузило. После госпиталя вернулся в армию, демобилизовался только в 1946 году.

Василий Изотович смотрел концерт молча, лишь изредка рукой приветствуя новых артистов.

Вместе с ним выступление смотрели десятки прохожих и соседей, которые снимали происходящее на видеокамеры. Некоторые даже танцевали. А после подходили к артистам и благодарили - за то, что помнят о ветеранах и отходят от формальных поздравлений с цветами и конфетами.

Фото Ксении РЕБИК