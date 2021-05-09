В апреле 2021 года прошла XXIX сессия Асамблеи народа Казахстана, на которой выступили бывший и действующий президенты РК. Попутно замечу - давно известно, что всегда плохо, когда у войска два командующих.

Елбасы, как всегда, рассказал, как много он сделал для Казахстана. Однако допустил несколько, скажу помягче, неточностей. Чего стоит его «У нас внутри Казахстана не было железных дорог». Да вода в Тоболе потечет от стыда назад, узнав, что в Костанае железная дорога появилась только в годы независимости. Еще Плутарх говорил: «Малые погрешности кажутся большими, если обнаруживаются в поведении тех, кому доверена власть и поручены дела государства».

Говоря о значении АНК, которую он и создал, Елбасы заявил: «Я хотел, чтобы наши дети и гражданине не видели столкновений. Сегодня можем констатировать, что эта моя мечта сбылась». Но действительность слишком мало отвечает этим мечтам. Совсем недавно, в феврале 2020 года, в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошли массовые беспорядки, в результате которых погибли 11 человек, травмы получили 192 человека. Сгорели частные дома, коммерческие объекты и автомобили. Конфликт произошел между казахами и дунганами, компактно проживающими в этой местности. Кстати, совсем недавно завершился суд. Основная масса виновных получили условные сроки.

Я не знаю, занимает ли должность заместителя председателя АНК господин Жансеит Туймебаев сейчас, но тогда его заявление меня поразило. Он считает, что в Кордайском районе ощущается высокая степень влияния соседних стран. Дунгане оказались виноваты, что многие их дети учатся в Кыргызстане и Китае, что они пользуются спутниковыми антеннами и смотрят российские, кыргызские и китайские телеканалы. Интересный поворот.

Когда наши лидеры говорят о единстве, стабильности и межнациональном согласии, хочется спросить: «А где оно?» Вот и Токаев в своей статье, посвящённой 30-летию независимости, пишет: "...Мы никого не делили на нации. Для всех были даны равные возможности для развития и роста". А как быть тогда с термином «титульная нация»? Уж как коммунисты гордились «небывалым единением советского народа», а что получилось...

Сказал Елбасы и о быстро растущем благосостоянии народа. Но можно смело заявить, что народ на подобные заявления уже не реагирует. «Устарели уже эти речи, отвергнутые действительностью» говорил Цицерон ну прямо про нас. Действительно, если при социализме кто-то и ездил на трамвае, а теперь купил джип и построил особняк, это не означает, что реформы удались и народ благоденствует. Даже в блокадном Ленинграде были люди, евшие черную икру.

Качество работы государства проверяется не количеством личных «мерседесов» у чиновников, а размером зарплат, пенсий, уровнем здравоохранения и образования. И я не понимаю, почему гражданин РК на деньги, заработанные в нашей стране, да еще не самым законным образом, покупает виллы за рубежом. Не совсем понятно и то, чем же обернется планов наших громадье для конкретной человеческой жизни.