Министра здравоохранения Алексея Цоя попросили считать количество вакцинированных людей только по числу привитых двумя компонентами вакцины, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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На заседании Мажилиса спикер палаты Нурлан Нигматулин попросил Алексея Цоя отвечать четко на вопросы населения и журналистов по вакцинации.

"Когда вы встречаетесь с журналистами, населению четко говорите о цифрах, которые есть. А то эта эквилибристика всех разбалансировала. Вы сказали сейчас: 21 день. Кто-то из ваших заместителей говорит, 90 дней. Вы сейчас говорите, что максимально 45 дней. Полностью всех запутали! Мы двигаемся в рамках международного стандарта. Ваши дипломы посмотришь, вы там все организаторы здравоохранения, еще что-то. Так организуйте хотя бы вакцинацию! Одна информация выходит, потом выходит другой ваш сотрудник и говорит другое. (...) Давайте не будем людям голову морочить. Если две вакцинации, значит, две вакцинации надо проходить. После 15 дней антитела - это все как оправдание, Алексей Владимирович. (...) После двух вакцинаций (применения двух компонентов вакцины. - Прим.) считается вакцинированным. Отсюда и счет ведите", - сказал спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

Ранее министр сообщал, что в Казахстан было завезено 2,3 миллиона доз вакцин, 1,4 миллиона человек привиты первым компонентом.

"Вы знаете, что сама вакцинация у нас добровольная. Мы обеспечили максимальную доступность к вакцине. Во всех регионах вакцина есть. Порядка 1400 пунктов вакцинации организованы. В ТРЦ, порядка 300 выездных бригад, которые выезжают в коллективы. Вакцинация идет достаточными темпами. Второй компонент неизбежно идет за первым через 21 и максимум 45 дней. Надо понимать, что, даже привившись первым компонентом, на 15-й день появляются антитела. Есть четкие графики поставок. Мы с регионами работаем. Вчера 117 тысяч граждан получили вакцину, темпы наращиваются. Граждане осознали, сначала шли с осторожностью на вакцинацию. Сейчас они видят, что много знакомых привиты. Не видят каких-либо осложнений. Мы видим, активность граждан повышается", - сказал министр.

Вторым компонентом вакцины привились 347 тысяч граждан.