Сообщение о том, что в районе средней школы № 3 будет осуществлен террористический акт, поступило на пульт 102 управления полиции Рудного 2 мая, около полуночи.

На место происшествия были отправлены сотрудники полиции, службы пожаротушения и врачи бригады скорой помощи. Полицейские оцепили район и ограничили движение транспорта и людей.

- Был проведен осмотр здания и прилегающей территории школы с использованием кинологической службы и специалистов-взрывотехников. По результатам осмотра взрывных устройств не обнаружено, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - На раскрытие преступления и установление лжетеррориста задействованы значительные силы полиции, отвлеченные от исполнения непосредственных обязанностей в период усиленного варианта несения службы в праздничные дни.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель. Причину своего поступка мужчина объяснить не смог, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемого отправили в изолятор временного содержания.

Проводится досудебное расследование по ст. 273 УК РК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, а также взыскание материального ущерба понесенного специальными службами, выезжавшими на ложный вызов.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО