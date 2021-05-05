Шесть акимов сменил глава Костанайской области
5 мая 2021, 09:01 | Государство
Глава Костанайской области Архимед Мухамбетов назначил новых акимов сразу в шести городах и районах, передает Tengrinews.kz. На Instagram-странице акима говорится, что решение согласовано с депутатами маслихатов городов и районов.
Фото: instagram.com/arkhimed_mukhambetov
Акимом города Аркалыка стал Амирхан Асанов, акимом Лисаковска - Абай Ибраев. Акимом Амангельдинского района назначен Талгат Карбозов, акимом Житикаринского района - Нуржан Утегенов, акимом Карабалыкского района - Руслан Халыков, акимом Наурзумского района - Кайрат Абишев.
"Перед новыми акимами поставил ряд задач по дальнейшему социально-экономическому развитию регионов.
Желаю акимам успехов в работе на новом посту", - заявил Мухамбетов.
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