Да. Онлайн-кредиты на других граждан очень часто оформляют мошенники. 60.6% Да. Люди берут кредиты и не могут их погасить, это приведет к социальному взрыву. 22.0% Нет. Микрокредиты помогают миллионам казахстанцев дожить от зарплаты до зарплаты. 4.7% Нет. Каждый должен уметь защищать себя сам и от мошенников, и от долгов. 12.6%