Об этом сегодня, 4 мая, сообщили в пресс-службе ГКП «Костанай-Су». В течение двух месяцев в областном центре будут вестись строительно-монтажные работы на объекте «Реконструкция водопровода Д-600 мм по улице Козыбаева в границах улиц Шевченко-Козыбаева, 281 (лог) г. Костанай».

В связи с работами будет перекрыто движение транспорта по улице Козыбаева в границах проспекта Назарбаева и улицы Шевченко, а также по улице Пролетарской от улицы Козыбаева до улицы Баймагамбетова. Работы продлятся с 5 мая по 30 июля.