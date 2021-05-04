Два участка дороги закроют в связи с реконструкцией водопровода в Костанае
4 мая 2021, 16:24 | ЖКХ
Об этом сегодня, 4 мая, сообщили в пресс-службе ГКП «Костанай-Су». В течение двух месяцев в областном центре будут вестись строительно-монтажные работы на объекте «Реконструкция водопровода Д-600 мм по улице Козыбаева в границах улиц Шевченко-Козыбаева, 281 (лог) г. Костанай».
В связи с работами будет перекрыто движение транспорта по улице Козыбаева в границах проспекта Назарбаева и улицы Шевченко, а также по улице Пролетарской от улицы Козыбаева до улицы Баймагамбетова. Работы продлятся с 5 мая по 30 июля.
Последние новости
04.05.21 17:15 "Думаю, он вымещал на мне свою злобу" - врачу-травматологу пациент сломал палец в Костанае
04.05.21 16:52 Двух девушек ранили из пневматической винтовки в Аркалыке
04.05.21 15:59 К шестидневной рабочей неделе возвращаются костанайские ЦОНы
04.05.21 13:05 На дистанционной формат переведут сотрудников госорганов и других организаций, не болевших COVID-19 или не получивших вакцину
04.05.21 11:50 На день отключат холодную воду в одном из районов Костаная
04.05.21 09:58 Обновленный график работы летников озвучил Цой
03.05.21 12:49 БК «Тобол» поборется за бронзу чемпионата Казахстана
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.