Отделы обслуживания населения Костанайской области переходят на шестидневную рабочую неделю. В будние дни, с понедельника по пятницу, ЦОНы будут работать с 9.00 до 18.00. По субботам - по разным графикам, в зависимости от их нахождения.

Как сообщили в филиале НАО «ГК «Правительство для граждан» по Костанайской области, новый график работы запущен уже на этой неделе. А это означает, что в субботу 8 мая отделы по обслуживанию населения будут открыты.

- Хотелось бы обратить внимание жителей Костанайской области на субботний график работы ЦОНов. Есть некоторые нюансы. ЦОНы городов Костанай, Рудный, Лисаковск, Житикара, Аркалык по субботам будут работать с 9.00 до 18.00. ЦОНы, которые находятся в районных центрах, по субботам будут работать с 9.00 до 14.00, - сообщила PR-менеджер костанайского филиала Ярослава БОГАТЫРЕВА.

Напомним, что посещение ЦОНов в Костанае, Рудном и Тобыле возможно только по предварительному бронированию. Забронировать очередь можно через единый контакт-центр 1414, через портал электронного правительства egov.kz, через мобильное приложение eGov mobile и Telegram бот EgovBotKz2.0.