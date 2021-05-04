Об этом напомнили в пресс-службе акимата Костаная. Соответствующие изменения были внесены в новое постановление главного государственного санитарного врача Казахстана. Они вступили в силу 3 мая.

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В частности, изменения касаются сотрудников государственных органов (организаций), национальных компаний, промышленных предприятий и производственных объектов, в том числе работающих вахтовым методом, а также персонала объектов культуры и санаторно-курортного назначения, домов отдыха и детских дошкольных организаций. Если сотрудники перечисленных организаций не болели коронавирусной инфекцией в течение последних 6 месяцев или не получили вакцину от COVID-19, их необходимо перевести на дистанционный формат работы. Исключение сделают лишь для работников, исполнение обязанностей которых невозможно в дистанционном формате.

Кроме того, медицинские работники после отпуска, командировки, отсутствия на рабочем месте в связи с болезнью, студенты медицинских вузов и медицинских колледжей перед началом практики в медицинских организациях допускаются в медицинскую организацию при наличии справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток, или документа о получении полного курса вакцинации против COVID-19.

Проведение коллективных религиозных мероприятий (в том числе "жұма намаз", ежедневные православные молитвы и другие) на открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов осуществляется при соблюдении масочного режима и социальной дистанции из расчета не менее 4 метров на человека.

В акимате также напомнили, где можно получить вакцину от COVID-19

Поликлиники № 1,2,3,4,5;

Медицинский центр "Уромед";

Ж/Д больница;

ТРЦ "Костанай Плаза", ТРЦ "Апельсин", ТРЦ "Емшан", ТРЦ "Астыкжан" (по пр.Абая);

Центральный рынок (Отау сауда);

Рынок "Складская" (торговый дом Эдем)',

КГУ им. А. Байтурсынова (пр.Абая 28, Байтурсынова 47).

Время работы с 8.00 до 21.00. В праздничные дни график меняется.