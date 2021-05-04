Домашний карантин будет обязателен и для вакцинированных граждан, и для сдавших ПЦР-тест, передает Informburo.kz.

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Из-за неблагополучной эпидситуации по Covid-19 в Индии, где ежедневно выявляют до 400 000 инфицированных, Казахстан вводит дополнительные меры по предупреждению завоза штамма, распространённого на территории этой страны, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой на заседании правительства.

Так, лица, прибывающие в РК, в том числе через третьи страны, посещавшие Индию в течение последних 14 дней, должны соблюдать домашний карантин на 14 дней. Изоляция на дому является обязательным требованием, независимо от наличия справки об отрицательном результате ПЦР-теста на Covid-19 и вакцинации против КВИ. За посещавшими Индию во время изоляции будут наблюдать медицинские работники.

В Индии из-за вспышки инфекции переполнены больницы, лекарства и кислород на исходе, плавятся трубы крематориев, тела умерших сжигают прямо на улицах. Жертвами инфекции, по официальным данным, ежедневно становятся более 2 тысяч человек.