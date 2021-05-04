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На день отключат холодную воду в одном из районов Костаная

4 мая 2021, 11:50 |  ЖКХ

Произойдет это 6 мая. Как сообщили в пресс-службе ГКП «Костанай-Су», отключение связано с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по адресу мкрн 7 д. 13, а  также по ул. Карбышева в границах от ул. Волынова до ул. Чкалова.

Иллюстративное фото ria.ru

Подача питьевой воды будет прекращена 6 мая с 09.00 часов до 23.00 по следующим адресам:

Жилые дома:

  • 7 мкр. д.13,12,9,9в,6

Соц. Объекты:

  • Гостиница «Ала-Тау» - ул. Карбышева 101.