Произойдет это 6 мая. Как сообщили в пресс-службе ГКП «Костанай-Су», отключение связано с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по адресу мкрн 7 д. 13, а также по ул. Карбышева в границах от ул. Волынова до ул. Чкалова.

Иллюстративное фото ria.ru

Подача питьевой воды будет прекращена 6 мая с 09.00 часов до 23.00 по следующим адресам:



Жилые дома:

7 мкр. д.13,12,9,9в,6

Соц. Объекты: