На день отключат холодную воду в одном из районов Костаная
4 мая 2021, 11:50 | ЖКХ
Произойдет это 6 мая. Как сообщили в пресс-службе ГКП «Костанай-Су», отключение связано с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по адресу мкрн 7 д. 13, а также по ул. Карбышева в границах от ул. Волынова до ул. Чкалова.
Иллюстративное фото ria.ru
Подача питьевой воды будет прекращена 6 мая с 09.00 часов до 23.00 по следующим адресам:
Жилые дома:
- 7 мкр. д.13,12,9,9в,6
Соц. Объекты:
- Гостиница «Ала-Тау» - ул. Карбышева 101.
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