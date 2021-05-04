Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что ведомство согласилось на послабления в ограничении работы по времени объектов, работающих на открытом воздухе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Министерством пересмотрены критерии ограничения работы социально-экономических объектов, в части снятия ряда ограничений работы по времени, послаблений для объектов осуществляющих деятельность на открытом воздухе, проведения спортивных мероприятий, деятельности детских оздоровительных организаций. В критерии введены новые объекты и определен порядок их деятельности: летние площадки, объекты общественного питания по типу столовых, стрит-фудов и других", - сообщил Цой на заседании правительства.

По его словам, летникам в "красной" зоне разрешена работа с 9.00 до 20.00, в "желтой" зоне с 07.00 до полуночи, в "зеленой" зоне с 07.00 до 02.00 ночи. При этом во всех летниках заполняемость не должна превышать 50 процентов. Деятельность стрит-фудов и аттракционов на открытом воздухе разрешена без ограничений.

Напомним, заведения, подключенные к программе Ashyq, находящиеся в "красной" зоне, работают по нормам "желтой" зоны, а заведения в "желтой" зоне с помощью приложения могут работать по нормам "зеленой" зоны.