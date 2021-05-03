В посольство Казахстана в Осло обратился известный норвежский художник Вебьерн Санд с просьбой помочь отыскать здравствующих казахстанских ветеранов, участвовавших в освобождении Севера Норвегии от гитлеровской оккупации в 1944 году, а также солдат, оказавшихся в фашистском плену на территории оккупированной Норвегии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана.

Фото: МИД РК

Санд является руководителем крупного художественно-просветительского проекта "Замок роз". Комплекс был открыт в Осло в 2020 году по случаю 80-летия нападения фашистов на Норвегию в 1940 году и 75-й годовщины полного освобождения страны в 1945 году.

Проект посвящен двум темам: гитлеровская оккупация Норвегии и ценности норвежского общества - демократия, гуманизм и правовое государство.

Комплекс содержит более 100 монументальных картин и инсталляций. Особое место занимает серия портретов "Лики истории" на основе личных бесед художника с ветеранами.

Вебьерн Санд отмечает, что за последние несколько лет он обрел более 30 новых друзей, которым почти 100 лет. Художник путешествовал по Норвегии и за рубежом, встречаясь с участниками движения сопротивления, солдатами, которые боролись с нацистским режимом, свидетелями и жертвами войны в Норвегии в 1940-1945 годах.

"Арт-проект "Замок роз" выражает почтение и благодарность солдатам Казахстана, участвовавшим в освобождении севера Норвегии осенью 1944 года, и тем, кто находился в плену на территории Норвегии во время Второй мировой войны. Мы хотим, чтобы ваша история стала известна норвежскому народу", - подчеркивает Санд.

Художник хотел бы лично связаться и побеседовать с казахстанскими ветеранами советской армии, а также включить их в экспозицию "Лики истории". К сожалению, из-за пандемии Вебьерн Санд не сможет прибыть в Казахстан, поэтому он хотел бы увидеться и побеседовать онлайн. На основе фотографий и зарисовок со встречи он напишет портрет, который будет выставлен вместе с другими свидетелями в "Замке роз" в Осло.

Посольство Казахстана в Осло просит общественность поддержать данный проект и посодействовать в поиске казахстанских ветеранов, оказавшихся во время Великой Отечественной войны на территории Норвегии. Проект увековечит память о подвиге наших солдат и укрепит гуманитарные связи между нашими народами.

Контакты для организации встречи ветеранов с художником: посольство Казахстана в Норвегии: oslo@mfa.kz, KazakhstanNorway@gmail.com, +47 22420643; Комитет международной информации МИД РК: kmi@mfa.kz, +7 7172 720685.

Отметим, что более 130 тысяч советских солдат принимали участие в Петсамо-Киркенесской операции осенью 1944 года, в результате которой войска Вермахта были вытеснены из Советского Заполярья, северной Финляндии и северной Норвегии. Точных данных о количестве участвовавших в операции казахстанцев нет, однако Посольством выявлены имена погибших 65 казахстанцев.

Кроме того, в годы Второй мировой войны в концлагерях на территории оккупированной Норвегии находились около 100 000 советских военнопленных. Относительно недавно начата оцифровка баз данных о воинских захоронениях в Норвегии. К настоящему времени Посольством выявлены имена и места захоронения 56 казахстанцев.