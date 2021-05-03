Баскетбольные клубы «Тобол» и «Барсы Атырау» завершили полуфинальную серию стадии плей-офф чемпионата Казахстана по баскетболу среди команд Национальной лиги.

Путевку в финал на этой стадии получала команда, добившаяся трех побед. Первые две игры серии, прошедшие в Атырау, завершились победами хозяев площадки (79:62 и 92:78). Третья игра прошла в Костанае.

Костанайским баскетболистам необходимо было выигрывать домашние матчи, чтобы продолжить борьбу за выход в финал. Начало встречи они провели в быстром темпе, пытаясь оторваться от соперника. Однако гости к середине игрового отрезка сравняли счет и в оставшиеся пять минут сумели набрать на восемь очков больше «Тобола» - 28:36.

Кольцо атакует Даниил Селезнев (№ 7)

К середине второй четверти хозяева площадки отставали от «Барсов Атырау» почти на 20 очков и, хотя не позволили сопернику добиться такого перевеса, все же ушли на большой перерыв, значительно уступая в счете - 41:58.

Результативно команды провели и третью десятиминутку, по итогам которой гостям удалось увеличить свое преимущество еще на четыре очка - 23:27.

Разрыв в 21 очко сохранился и после заключительного игрового отрезка, завершившегося с ничейным счетом - 19:19. Итог матча - 83 :104.

Под кольцом Антон Быков (№ 11)

Лучшими игроками в составе «Тобола» в этом матче стали Антон Быков, на счету которого 26 очков, 15 подборов, пять результативных передач, два перехвата и один блокшот, Шаим Куанов (18 очков, 4 подбора, 6 передач) и Константин Двирный (17 очков, 2 подбора, 2 передачи, 2 перехвата).

«Тобол», уступив и в третьей игре, пропустил в финал чемпионата клуб из Атырау, который сыграет там с действующим чемпионом - столичным клубом «Астана». А костанайским баскетболистам предстоит борьба за бронзовые награды, которую он поведет с неудачником второго полуфинального противостояния - актауским «Каспием», проигравшим три матча «Астане» со счетом 46:91, 58:88 и 52:85.

Первый матч серии игр за третье место запланирован на 10 мая и пройдет в Костанае.

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