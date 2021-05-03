Студент Назарбаев Университета Ален Темирбай с командой работает над стартапом, который помогает "спасать" еду из кафе, ресторанов и кондитерских и получать за это большие скидки. С помощью Telegram-бота sarqyt-bot жители Нур-Султана и Алматы теперь могут по вечерам и по привлекательной цене покупать непроданные днем вкусные товары, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото pixabay

Команда Sarqyt провела опрос среди кофеен и кондитерских в Нур-Султане и выяснила, что в среднем у них в конце дня остается около 10-15 процентов товара, который не успели продать и который на утро уже будет считаться несвежим, а значит подлежит утилизации. Такие продукты либо выкидывают, либо "продают" персоналу в счет зарплаты.

"В мире треть готовой еды не находит своего потребителя и выбрасывается. Порядка 8-9 процентов всех парниковых газов производится в результате утилизации пищевых отходов. Конечно, в частных случаях об этом мало кто думает, тем более если нет прямой выгоды. В Европе успешно работают стартапы вроде TooGoodToGo и Karma life, в которых заведения могут выставлять непроданную еду по себестоимости. Задача команды Sarqyt интегрировать подобную концепцию в нашей стране", - поделился Ален.

Он собрал команду, в которую вошли студент НУ Нурсултан Турдакын, студент Китайского университета Гонконга Ерарслан Шаяхметов и студент ЕНУ имени Гумилева Бакдаулет Шакизада. Вместе ребята разработали проект и пришли в программу бизнес-инкубации Назарбаев Университета NURIS (Nazarbayev University Risk-taking Inspiration Synergy). В NURIS ребятам за 10 недель помогли доработать бизнес модель, получая регулярный feedback и выполняя практические задания от менторов программы.

"Для нас это способ снизить пищевые отходы, для пользователей приложения - возможность купить вкусную выпечку и другие блюда с хорошей скидкой, а для заведений - это и возможность снизить потери благодаря вовремя проданным товарам, и реклама, потому что охват платформы превышает количество клиентов заведения. К тому же, помимо уцененных товаров, через приложение можно будет посмотреть полное меню, так что высок шанс, что к товару со скидкой клиент купит и что-то из основного меню", - рассказал Ален.

Каждый день после пяти вечера в Telegram-боте публикуют актуальные предложения и скидки. В среднем продавцы снижают цену на 30 процентов, но есть и заведения, которые готовы предложить 80-процентную скидку.

Сейчас у бота есть четыре заведения в Нур-Султане и два в Алматы. Команда успела опросить 140 заведений, 80 процентов из которых согласились сотрудничать, но только при наличии отдельного приложения.

"Приложение мы запускаем ближе к середине мая. В нем функционал будет уже большой. Появится карта, где будут отображаться заведения со скидками. Помимо скидок, мы добавим основное меню, чтобы пользователи могли ознакомиться с полным ассортиментом заведения. У каждого клиента будет возможность оставить свой отзыв", - поделился Ален.

Единственное требование к заведениям - не продавать товар с истекшим сроком годности. В остальном за качеством товара будут следить сами пользователи. Если в комментариях к заведению будут негативные отзывы, такие заведения вряд ли выйдут в топ приложения. Напротив, заведения с продукцией и действительно хорошей скидкой будут наиболее популярны. Фейковые скидки можно будет легко проверить, заглянув в основное меню.

С таким стартапом ребята прошли в финал конкурса NURIS, войдя в состав 16 команд из 165 участников.

"Названием Sarqyt мы хотели показать многогранность нашего продукта, возобновить культурную память, казахские традиции и показать в новом свете. Одновременно с этим мы хотели бы направить свои силы на изменение восприятия у людей пользующимися услугами питания, приучить себя требовать свежеприготовленную еду, что в свою очередь оптимизирует работу и повысит конкурентоспособность заведений. Вносить вклад в решение проблемы перепотребления - это вопрос об изменении культуры в обществе, привычках, и мышлении", - заключил студент Назарбаев Университета.

По данным ООН, треть продуктов в мире выбрасывается на помойку. Глобальная экономика теряет из-за этого порядка триллиона долларов ежегодно. В Казахстане учет потерь продовольствия не ведется, но некоторые аналитики предполагают, что в нашей стране общие потери могут достигать 40 процентов.