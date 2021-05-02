Премьера мюзикла «Парфюмер» для костанайских зрителей состоялась в субботу, 1 мая, в ДК "Мирас". Постановку привез Рудненский народный музыкальный театр «Лес чудес» - яркий, талантливый, дружный коллектив, в котором артисты, несмотря на молодой возраст, показывают хороший актерский уровень мастерства.

Премьера прошла успешно, с щедрыми аплодисментами и криками «Браво!».

Конечно, зритель, который в этот день пришел на спектакль, не был случайным. Во-первых, публика ожидалась знающая и любящая коллектив театра, а во-вторых, само название постановки уже интриговало.

Мюзикл поставлен по мотивам романа Патрика Зюскинда «Парфюмер» и на музыкальном материале одноименной рок-оперы Игоря Демарина. Это история о гениальном парфюмере и талантливом убийце Жан-Батисте Гренуе. В сюжете романа чудовищное переплетается с красотой, зло соседствует с чувственным восприятием. И в мюзикле артисты и постановщики спектакля сумели гармонично показать сложный мир главного героя, его гениальность, тщеславие и стремление через запахи обрести любовь, которой он был лишен с рождения. На протяжении всего действия не покидало одновременное магическое присутствие смерти и рождения гениального открытия.

Начало спектакля задавало настроение с первых минут. Дым на сцене погружал в напряженную атмосферу. Прекрасная работа второго плана - торговки рыбой, парижане, народ города Граса.

Фигуры девушек в красных балахонах с капюшонами в прологе, символизирующие флаконы духов, и появляющиеся во втором действии образы демонов и темных мыслей главного героя в виде обтянутых во все темное женских фигур создавали аллегории в воображении зрителей. Удачными были и музыкальные ремарки из фильма «Парфюмер. История одного убийцы»

Главный герой в исполнении Артема ВОЛОДЬКИНА не вызывает полного отвращения. Актер наделил Жана-Батиста детским любопытством, желанием познать чувственный мир запахов при помощи обоняния и прикосновения к невинным и прекрасным девушкам. Лишь в кульминации первого действия происходит перерождение - в тот момент, когда он осознает свою гениальность: «Я парфюмер, я сам себе и Бог и Люцифер!».

Прекрасная игра молодого артиста не оставляла зрителей равнодушными. Его присутствие и в центре сюжета, и на втором плане органично выглядело на протяжении всего спектакля. Хорошая пластика движений, вокальные данные, умение держать внимание зала.

После спектакля Артем рассказал о способах, которые ему помогают глубже войти во внутренний мир героя и передать образ:

- Я взял за привычку с первых минут спектакля забывать, кто я и как жил до этого. У меня внутри только сюжет и я ориентируюсь исключительно на него. Стараюсь никак не выпадать из образа, ни с кем не разговаривать в кулисах без крайней на то необходимости. То есть, жить в образе от начала до конца. Но некоторые фишки, которые зритель не видит, сегодня все-таки присутствуют. Именно на этом показе я решил взять флакончик настоящих духов и на финальной сцене я по-настоящему ими пользовался. Причем я взял духи с феромонами, чтобы и мои коллеги смогли почувствовать реальность происходящего. Перед тем, как начались интенсивные репетиции, я смотрел фильм, Но в картине главный герой совсем бездушный, а мы решили сделать его немножко человечней, насколько это возможно. Да, он маньяк, но в каких-то местах он должен сопережевать своим жертвам, он должен быть шокирован своим первым убийством. Злодеев, как таковых по сути дела, нет. Есть люди, с которыми плохо обошлась жизнь, и отсюда все их ужасные поступки.

Одна из ключевых фигур в мюзикле - образ Джузеппе Бальдини, передать который успешно получилось у Егора Митрофанова. Дуэт Гренуя и Бальдини зрители слушали, затаив дыхание.

Переплетение двух образов, диалог с четко выверенной ритмической пульсацией, артистизм и напряженная энергия в их тандеме держали внимание от первой до последней ноты. Егор - один из постановщиков спектакля, музыкальная часть постановки - его заслуга, он создавал фонограммы и аранжировки композиций. В коллективе Егор находится с четырех лет, вследствие этой деятельности выбрал музыкальный путь, сейчас он - выпускник Рудненского музыкального колледжа, владеет несколькими музыкальными инструментами, занимается созданием рок-оперы.

В романе образ Лауры Риши, рыжеволосой красавицы, преподнесен как последняя жертва Гренуя. Тонкая, юная, невинная, самая прекрасная девушка города Граса, именно ее гений Жан-Батист хочет заполучить в качестве последнего компонента для своих духов. Роль этой девушки чувственно сыграла Ольга Фрайс.

Такая же рыжеволосая, грациозная, пластичная, обладающая мягким красивым тембром. Как и ее коллеги, Ольга выбрала профессиональный путь, связанный с любимым делом, она будет режиссером.

Главный хореограф мюзикла - Антон Боков - уже 11 лет сотрудничает с режиссером Ларисой БУЗУЛАН.

- Антон не просто хореограф, а многопрофильный человек, - отмечает она. - Записывает фонограммы ко всем нашим спектакля, делает фото- и видеосъемку. По сути это второй режиссер. Мы с ним вместе продумываем все спектакли, продумываем все сценографии. У нас замечательный творческий тандем.

В этот раз Антон вышел на сцену еще и в качестве действующего лица - он исполнил роль Антуана Риши.

Также с театром сотрудничает танцевальный коллектив «Ле Флер» (руководитель Ирина Чернышова, хореограф Адена Андриишина). Их танцы прекрасно дополняли всю хореографическую часть.

Лариса Бузулан перед премьерой рассказала о своем коллективе и постановке

- Наш театр образовался в 2006 году, а незадолго до этого мне пришлось подменить свою заболевшую тетю, которая вела театр в школе. И вот, благодаря этому случаю, я почти 18 лет работаю в этом направлении. Когда-то первый состав мне приходилось набирать самой, а сейчас ребята сами приходят, хотят служить в нашем театре. За годы работы у нас было немало постановок, а первым спектаклем была «Муха-цокотуха». И, как дань нашему 15-летию, мы 8 мая будем вновь показывать эту работу. Есть у меня любимый спектакль - «Орфей и Эвридика», сценарий к нему я писала сама. Если вижу интересные сценарии, мы берем их в работу, но немного перерабатываем под себя, у нас ведь все постановки музыкальные. Мне помогают Егор Митрофанов, который пишет все аранжировки, минусовки, и Антон Боков. Вообще мы все творим совместно с ребятами. На «Парфюмера» выбор пал не случайно. С одноименной рок-оперой меня познакомил несколько лет назад Антон, я сразу же влюбилась в этот музыкальный материал. В 2017 году мы уже пробовали с ребятами разучивать оттуда многоголосные композиции. И сам сюжет очень интересный. Он о нелюбви, о человеке, которого общество не принимало. Вся старшая группа труппы, которая задействована в постановке, у меня сильная. Мы с ними сделали эту постановку с вдохновением, несмотря на то, что подготовка пришлась на время карантина. Участвуем и в конкурсах, являемся лауреатами в Казахстане и в России.

За полчаса до премьеры Лариса за кулисами призвала своих воспитанников громким возгласом «На руки идем!» Обнявшись в тесный круг, ребята слушали последние наставления перед премьерой и под дружный клич «К черту!» побежали в гримерки одеваться.

Фото Ксении РЕБИК