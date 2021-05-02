480 саженцев – ивы, 150 – вязы, 250 – кусты смородины, 200 – акации. На посадку деревьев в промышленной зоне Житикары 30 апреля вышли работники управления АО «Костанайские минералы», ветераны предприятия и спортсмены бегового клуба «KM run club». Незадолго до этого компания уже высадила тополя и дикий виноград у автомобильного отвала СОТиПБ.





Госслужащин тоже не остались в стороне - к акции присоединяются заместитель акима Житикаринского района Радик Искалиев, секретарь районного маслихата Асылбек Кабиев и аким города Тимур Рамазанов.

Перед началом акции председатель правления АО «Костанайские минералы» Ербол Нурхожаев отметил: предприятие стремится к тому, чтобы маленький город был самым красивым и благоустроенным в стране. Сейчас планирует создать «зеленый пояс» вокруг Житикары, чтобы улучшить экологическую обстановку. Нурхожаев подчеркнул: главная задача – чтобы деревья выросли, поэтому необходимо не просто правильно посадить, но и ухаживать за саженцами.

Чернозем и деревья привезли работники ТОО «Жасыл Ел-2020» и службы охраны труда и промышленной безопасности АО. Организаторы разработали программу полива с помощью специализированной техники.

- Не сомневаюсь, что городу нужны такие акции, так как они, в первую очередь, несут агитационный характер, - говорит спортсмен бегового клуба «KM run club» Кирилл ГРУШАВИН. - Население Житикары и, в целом, области, видя наши действия, задумывается об охране окружающей среды. Я уверен, что это даст свои плоды, и уже через некоторое время город станет еще чище, а природа – богаче.