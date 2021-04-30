Не самый ласковый май - Как изменится погода в ближайшие 3 дня в Костанае и по области?
Георгий ГОВОРОВ
В субботу, 1 мая, на территории Костанайской области без осадков, местами туман. Ветер западный 9-14, днём местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5, местами заморозки до -3, днём +13...+18, местами +21 градус.
Фото Георгия ГОВОРОВА
В Костанае 1 мая без осадков, скорость ветра 9-14 м/с, температура ночью 0...+2, днём +16...+18 градусов.
- В воскресенье и понедельник, 2 и 3 мая, по области днём местами дождь, туман и гроза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. - Ветер 2 мая юго-западный с переходом на северо-западное направление скоростью 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10, на севере +2 градуса, днём в воскрсенье +17...+22, на юге +25, в понедельник +13...+18, на юге +21 градусов.
В Костанае 2 мая без осадков. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Ночью +5...+7, днём +18...+20 градусов.
3 мая в областном центре ночью ожидаются осадки. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью +7...+9, днём +18...+20 градусов.
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