Депутат мажилиса Елнур Бейсенбаев предложил Агентству по регулированию и развитию финансового рынка изменить правила предоставления онлайн-кредитов. Нужно ли усложнить доступ казахстанцев к «легким» деньгам? Да. Онлайн-кредиты на других граждан очень часто оформляют мошенники.

Да. Люди берут кредиты и не могут их погасить, это приведет к социальному взрыву.

Нет. Микрокредиты помогают миллионам казахстанцев дожить от зарплаты до зарплаты.

Нет. Каждый должен уметь защищать себя сам и от мошенников, и от долгов.

