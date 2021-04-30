Пенсионерка Наталия ЛЕГОТИНА стала одной из многих жителей Казахстана, на которых обманом оформили кредиты в банке. Правда, способ преступления оказался оригинальным, да и в полиции позже сказали потерпевшей, что мошенники меняют тактику. Но факт остается фактом: миллионом тенге, по словам Леготиной, она не воспользовалась, но платить нужно.

Наталия Леготина 10 лет является добросовестным плательщиком банка

1 марта 2021 года, около 13.20, на мобильный телефон Леготиной позвонил молодой человек, представился сотрудником банка и вежливо поинтересовался: «Наталия Владиславовна, вы не заходили в свой личный кабинет? У вас изменился код входа». Позже переключил на девушку по имени Алина, якобы из службы безопасности банка.

- «Мы проверяем работу банка в связи с тем, что уже был зарегистрирован 21 случай мошенничества», - так объяснила мне Алина свой звонок, - вспоминает Наталия Леготина. - И добавила, что с моего личного кабинета была подана заявка на кредит на сумму 1 млн тенге со сроком выплаты в течение 24 месяцев. Потом она спросила: «Вам знакома фамилия Юсупов?» Я ответила, что нет. Тогда она пояснила, что мне нужно перебить заявку Юсупова, взяв кредит на ту же сумму на свое имя. Вообще-то, я человек подозрительный, но в этом случае растерялась. Все термины были банковские, на заднем фоне - шум, словно реально звонят из офиса.

Леготина объяснила собеседнице, что находится за городом и не может быстро подъехать к банку. Та сказала, что в банк ехать не нужно, достаточно найти ближайший терминал. Ближайший оказался в супермаркете «Солнечный», в районе КСК. За то время, пока Леготина до него доехала со стороны введенской трассы, Алина отключалась всего один раз. И пенсионерка успела набрать номер, который этот банк позиционирует как номер один. Звонок на него бесплатный, а остальные номера - платные.

- По этому номеру отвечает робот, - рассказала Наталия Владиславовна. - Я задаю вопрос: мол, что с моим личным кабинетом? Он отвечает, что не понимает, и просит поставить вопрос иначе. В итоге я раза четыре задала вопрос, но робот меня так и не понял...

Когда снова позвонила Алина, то стала буквально диктовать пошаговые инструкции и в прямом смысле слова вела клиентку до банкомата, ни разу не отключившись. По инструкции Леготина подала онлайн-заявку на оформление кредита в размере 1 млн тенге. Через несколько минут из банка пришло подтверждение на 940 000 тенге. Алина сообщила, что их нужно перевести на «Киви-кошелек», и сообщила код.

- Код оказался, как я потом поняла, номером мобильного телефона, - говорит пенсионерка. - Алина объяснила, что забросить деньги через «Киви-кошелек» необходимо, чтобы не вызвать подозрений. Я перекинула ей 6 раз по 140 000 тенге и последний раз 100 000 тенге. После того как я перекинула все деньги, Алина сообщила, что уже вечером кредит с меня спишут. Но так и не перезвонила. Я забеспокоилась и вечером позвонила на платный номер банка, где трубку уже взял живой человек. Менеджер тут же сообщил, что меня обманули мошенники...

Наталия Леготина до сих пор переживает стресс. Заявление в полицию она пошла писать уже на следующий день, 2 марта, но сразу его не приняли. По ее словам, в Северном ОВД в тот день пришло много людей, попавшихся на уловки мошенников. Полицейские объясняли им, что искать обманщиков бесперспективно. Заявление у Леготиной взяли только 4 марта, когда она приехала в департамент полиции.

- Позже пришло письмо из банка, - рассказывает Наталия Леготина. - Меня уведомили, что я после звонка мошенников не обратилась в службу безопасности банка. Хотя я звонила и не виновата, что там отвечает робот. Я отказалась платить по кредиту мошенников, предоставив банку заявление в полицию, но они не обратили на него внимания.

У Леготиной уже есть три кредита в этом банке, по которым она исправно платит. Является добросовестным клиентом банка уже около 10 лет. Но, когда в марте внесла платежи по трем кредитам (около 51 000 тенге), получила уведомление, что банк перекинул их в счет четвертого, мошеннического кредита, а по трем предыдущим начали начислять пеню.

- Стали поступать уведомления, что я вышла на просрочку, если не буду платить, то меня заставят платить принудительно, - возмущается Леготина. - Я понимаю, что доля моей вины есть, но неужели банк не может пойти на уступки? Смущает и то, что в ноябре 2020 года, когда я хотела взять четвертый кредит в размере 200 000 тенге, банк мне отказал, сославшись на то, что у меня уже есть три кредита. А спустя несколько месяцев спокойно одобрил мне почти 1 млн тенге! И звонившие якобы менеджеры банка знали мои данные, вплоть до количества кредитов. Откуда у мошенников эта информация?

За комментарием «НГ» обратилась в полицию и филиал банка.

- Если женщина написала заявление в полицию и у нее есть талон, что расследуется дело о мошенничестве, то она может не платить по кредиту, - пояснил «НГ» начальник отдела по борьбе с киберпреступлениями УКП департамента полиции Костанайской области Сабит ИБРАЕМОВ. - Но ей нужно в гражданском порядке подать в суд на банк. И доказать, что она не оформляла этот кредит, что его оформили мошенники. Ведь уже появляются факты, когда люди оформляют на себя кредиты, а потом выставляют их мошенническими.

Дозвониться до директора костанайского филиала банка оказалось невозможно, поэтому мы направили официальный запрос.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ