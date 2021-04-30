Всех, кто забронировал на сегодня прием, примут в понедельник, 3 мая. Приостановить работу всех автоЦОНов Казахстана пришлось из-за технических проблем с серверами.

- Неполадки произошли из-за нагрузки на устаревшее оборудование. На данный момент специалисты АО «НИТ» прилагают все усилия для устранения проблемы, - сообщила "НГ" PR-менеджер филиала НАО «Правительство для граждан» по Костанайской области Ярослава БОГАТЫРЕВА. - В связи с возникшей ситуацией услуги автоЦОН Костаная и спецсекторы (а их в регионе девять: в Аркалыке, Лисаковске, Житикаре, Рудном, Карабалыкском, Федоровском, Узункольском, Ауеликольском, Костанайском районах) приостановили свою работу.

Клиенты, которые должны были получить услугу сегодня, смогут оформить ее в понедельник по имеющейся брони. Несмотря на выходной день, спецЦОН и спецсекторы будут принимать граждан.