В Атырау, на площадке «Jysan Arena», прошли первые два матча полуфинальной серии стадии плей-офф чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги между местным клубом «Барсы Атырау» и костанайским «Тоболом».

В атаке Антон Быков

Путевку в финал получит команда, одержавшая три победы над соперником.

Выиграв первый матч, хозяева площадки захватили инициативу и в начале второго поединка. К середине первой четверти встречи их преимущество уже превышало 10 очков. Однако «Тобол» сумел сократить отставание к окончанию первого игрового отрезка до четырех очков.

Упорная борьба продолжилась и в самом начале второй четверти, после чего игра гостей явно не заладилась, чем не преминули воспользоваться атыраусцы, быстро увеличив свое преимущество до 20 очков. И вновь игроки «Тобола» сумели собраться и немного сократить отставание в счете, уступая после первой половины матча 9 очков - 36:45.

Под кольцом Дмитрий Климов

После перерыва костанайских баскетболистов было не узнать - «Тобол» за пять минут третьей четверти вернул интригу, сократив отставание до минимума. Но «Барсы Атырау» смогли найти возможность переломить ход матча, создав до конца десятиминутки комфортное преимущество в 16 очков.

Все попытки «Тобола» в заключительной четверти возродить интригу не увенчались успехом. В итоге «Барсы Атырау» выиграли со счетом 92:78 (17:13, 28:23, 26:19, 21:23) и повели в противостоянии - 2:0.

С мячом Шаим Куанов

Самыми результативным в составе «Тобола» в этой встрече вновь был Антон Быков, набравший 24 очка. Чуть менее результативным был Шаим Куанов - 20 очков. На счету обоих баскетболистов и наибольшее количество подборов в матче - по 9.

Полуфинальная серия продолжится 2 мая (в 17:00) в Костанае, на площадке спортивно-развлекательного комплекса «Костанай».Если «Тоболу» удастся выиграть оба домашних матча, решающий поединок пройдет в Атырау 6 мая.

Во втором полуфинальном противостоянии лидирует действующий чемпион БК «Астана», дважды выигравший у актауского клуба «Каспий» - 91:46 и 88:58.

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