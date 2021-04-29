Казахстанцы распространяют сообщение о том, что гражданам запретят выезжать за границу чаще раза в год. В МВД прокомментировали информацию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на StopFake.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

В ведомстве информацию об ограничении количества выездов за границу опровергли.

"Пользователем Instagram размещена недостоверная информация касательно международных соглашений в области миграции. Комитет миграционной службы МВД сообщает, что информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

"МВД при подписании соглашений руководствуется в первую очередь защитой конституционных прав наших граждан. Согласно пункту 2 ст. 21 Конституции страны, "каждый имеет право выезжать за пределы республики. Граждане республики имеют право беспрепятственного возвращения в страну", - добавили в министерстве.