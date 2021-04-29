Сенат вернул со своими поправками в Мажилис проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам земельных отношений", запрещающий продажу и аренду земель сельхозназначения иностранцам, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Депутаты верхней палаты Парламента решили, что в законопроект необходимо внести изменения по вопросу частного лесоразведения. Они включили в поправки норму, разрешающую предоставлять земли для индивидуального лесоразведения только гражданам Казахстана и юрлица без иностранного участия. Поэтому сенаторы решили направить документ со своими поправками в Мажилис.

Цель принятия законопроекта - введение запрета на обладание иностранцами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами, юридическими лицами Казахстана с иностранным участием, международными организациями, научными центрами с международным участием, а также кандасами земельными участками сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности и на праве временного землепользования.

Законопроектом также регламентированы вопросы отчуждения земель сельскохозяйственного назначения в случаях прекращения гражданства Казахстана и вхождения в состав участников юридического лица Казахстана иностранных граждан и юридических лиц.

"Земля - это главное достояние нашего народа, символ нашей священной независимости. Поэтому земельный вопрос имеет важное стратегическое значение. Данный законопроект запрещает продажу и аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам и кандасам. Документом также предусмотрена процедура отчуждения сельскохозяйственных земель в случае прекращения казахстанского гражданства лицом, являющимся членом или акционером юридического лица Республики Казахстан. В целом этот законопроект защищает прежде всего интересы нашего народа и государства", - подчеркнул заместитель председателя Сената Нурлан Абдиров на заседании палаты.

В случае окончательного принятия законопроекта землями сельскохозяйственного назначения смогут обладать только граждане Казахстана и юридические лица страны без иностранного участия.

Законодательное регулирование земельных вопросов в стране будет продолжено после принятия этого закона.

Напомним, недавно завершила свою работу земельная комиссия, в состав которой вошли сразу пять сенаторов. В ходе заседаний данной комиссии было озвучено множество предложений, касающихся совершенствования законодательства в этой сфере. С учетом этих предложений правительством в настоящее время готовится пакет законодательных поправок в сфере землепользования. На последнем заседании приняли решение продлить на пять лет для казахстанцев мораторий на продажу сельхозземель.