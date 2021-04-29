Госслужащие объясняли, что действовали в связи со сложившейся ситуацией и стали жертвами обстоятельств. Два дисциплинарных дела совет по тике департамента по делам госслужбы Костанайской области рассмотрел 28 апреля.

Заместитель акима Сарыкольского района Данияр ШАРИПБАЕВ попросил главу КХ Батырхана Сартаева выделить 60 000 тенге на ремонт котельного оборудования в здание, где размещен филиал партии «Нур Отан». 11 февраля руководитель филиала партии просил Шарипбаева помочь в восстановлении отопительной системы и ремонте котла, но письменный запрос «Нур Отан» акиму не направлял.Предприниматель перевел деньги на карту специалиста акимата района, оборудование купили.

- Хочу пояснить, что в этом двухэтажном здании находится несколько организаций и они отапливаются разными котлами, - объяснил Шарипбаев. - На первом этаже общество инвалидов и молодежно-ресурсный центр, на втором - филиалы партии «Нур Отан» и палаты предпринимателей «Атамекен». На тот период была угроза разморозки батареи. Во избежание социального взрыва среди работников я обратился к Сартаеву за оказанием посильной помощи. Никакого давления на него с моей стороны оказано не было, все деньги были использованы по назначению, имеются все подтверждающие документы. Вину я частично признаю. Я сделал это чисто из человеческих побуждений

Члены совета по этике решили, что причиной такого поступка чиновника стали обстоятельства - нужно было действовать быстро, чтобы не заморозить здание. Признали и то, что заместитель акима сделал это исключительно с благими намерениями. Но способ реализации его благих намерений назвали неприемлемым с точки зрения Этического кодекса. В итоге совет рекомендовал вынести заместителю акима района замечание.

Руководителя отдела образования акимата Карабалыкского района Дильнару САПАНОВУ уличили в том, что она полтора года ездила на служебном автомобиле по личным делам.

- Вдумайтесь! - обратился к членам совета заместитель прокурора Карабалыкского района Ерлан БАЙЖАНОВ. - В 2020 году она 102 раза выезжала в Костанай, из которых 61 выезд пришелся на выходные и праздничные дни, а также 6 раз во время отпуска. Можно сказать, что потчти каждый свой выходной Дильнара Сапанова ездила на служебном автомобиле в областной центр. В 2021 она 25 раз выезжала в Костанай, из них 8 выездов было в выходные. По нашим подсчетам, ориентировочно, в 2020 году пробег ее служебного автомобиля во время неслужебных поездок составил около 24 000 км, в текущем году - около 6 000 км. Хуже всего, что Сапанова не только не раскаялась и не признала вину в полном объеме, она пыталась и пытается оправдать свои незаконные действия, вводя в заблуждение сотрудников департамента в ходе служебного расследования.

Эти поездки, отметил прокурор, не заносились в приказы о рабочих или служебных командировках.

- Ее доводы о необходимости встречи с подрядчиком крайне неубедительны, в том числе по причине того, что 61 выезд пришелся на выходные дни, - добавил Байжанов. - Такой «работоспособности» можно только позавидовать! Таким образом она проявила неискренность, чем и нарушила Этический кодекс госслужащего.

Однако Дильнара Сапанова указывала как раз на служебную неоходимость использования автомобиля:

- Передо мной стояли вопросы по проведению капитального ремонта школ. В связи с пандемией у нас возникли проблемы - подрядчики не могли выехать на встречу, не приходили для обсуждения, мне приходилось встречаться с ними в Костанае. В будние дни я очень редко выезжала, не могла в силу своей занятости - на работе я до 8 часов нахожусь. Приходилось договариваться на выходные. Я признаю тот факт, что после встречи с подрядной организацией по рабочим вопросам оставалась по семейным обстоятельствам в Костанае, на встрече с детьми, так как по учебе они проживают здесь.

После этого она заплакала. Члены совета предложили женщине воды, но Сапанова сказала, что ей нельзя, так как она держит оразу.

В итоге совет по этике пришел к выводу, что рабочего времени у руководителя отдела образования действительно не хватало. Оказалось, что из-за нехватки персонала Сапановой приходилось брать на себя обязанности доугих сотрудников. Учли и человеческий фактор - она разведена, а дети живут в городе. Поэтому рекомендовали, чтобы аким района объявил Сапановой строгий выговор, а управление образования изучило и проанализировало эту ситуацию.

Фото Андрея СКИБЫ