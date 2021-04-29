В Костанайской области действуют введенные специальным постановлением главы региона предельные цены на социальный продукт «яйца куриные категории С1». Десяток их не должен быть в ближайшие три месяца дороже 350 тенге.

27 апреля, супермаркет «ТОТ», правильная раскладка цен на яйца /Фото Галины КАТКОВОЙ

Корреспондент «НГ» пару последних дней сканировал в магазинах Костаная цены - предельные и обычные. В небольших магазинах яиц обозначенной категории за 350 тенге не нашел. Как правило, они там дороже. В двух крупных супермаркетах по вечерам предельных яиц не было, но в одном нашлись. При этом теперь яйца категории С2 стоят дороже С1.

- На самом деле везде, где продается этот товар - яйца категории С1, он должен стоить одинаково, 350 тенге за десяток, - прокомментировала руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костаная Илона ТИМОШЕНКО. - Мы всем предпринимателям это разъясняли. Если у покупателей есть претензии по поводу предельной цены, они могут сообщить о нарушениях нам по телефону 54-11-25. Анонимные звонки не принимаются. Желательно, чтобы покупатели зафиксировали нарушения на фото или видео.

С 27 апреля уже начало действовать и постановление акима области о введении предельной цены на подсолнечное масло, литр которого должен стоить не более 601 тенге за литр. Но 28 апреля на полках магазинов цены на этот продукт разных марок были старыми. Поставщик продукта по предельной цене еще не был определен.