Православные христиане отметят главный праздник с учетом карантина. Хоть регион и вернулся из «желтой» зоны в «зеленую», действуют ограничения по количеству прихожан: в храмах должно быть не больше 30% людей от заполняемости зала.

28 апреля в Константино-Еленинском соборе прошла служба о воспоминании Тайной вечери /Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Пасхальная служба начнется в 23.30, в ночь с субботы на воскресенье, с 1 на 2 мая, - сообщил «НГ» и. о. секретаря Костанайской и Рудненской епархии, иеромонах Геннадий (БУРДЮЖА). - Прихожане могут принять в ней участие с соблюдением дистанции. В полночь двери храма закроются. Традиционный Пасхальный крестный ход вокруг церкви мы совершим только с участием духовенства и хора, прихожане в нем участвовать не будут. После него зайдем в храм и проведем службу в сокращенном варианте - в течение 1,5 часов вместо обычных 2-3 часов. Примерно в 1.30 прихожане смогут выстроиться по периметру храма на улице, где на свежем воздухе пройдет освящение куличей. В храме освящения куличей не будет.

Вся последняя неделю перед Пасхой считается Страстной. Во вторник вечером, 27 апреля, христиане вспоминали предательство Христа Иудой. В среду, 28 апреля, прошла служба о воспоминании Тайной вечери. Пятница считается особенно страстной, потому что в этот день распяли Христа. Всю неделю православные держат строгий пост. Главной иконой в соборе является Страстной образ Христа в терновом венке.

В воскресенье, 2 мая, на Пасху, которую христиане называют «праздник праздников и торжеством торжеств», двери храма будут открыты с 8.00, но служб в этот день не будет.