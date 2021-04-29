Главный тренер ФК «Тобол» Григорий БАБАЯН прокомментировал матч с «Каспием», который прошел в Актау вечером в среду, 28 апреля, и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Фото с сайта fctobol.kz



– Мы провели очень плохой матч, - цитирует Бабаяна пресс-служба "Тобола". - С первых минут был очень большой технический брак. Конечно, это связано с плохим качеством поля. Но еще до игры мы говорили, что будут проблемы с полем, что нужно, в первую очередь, очень организованно сыграть в обороне. Пропущенный первый гол, который мы сами забили себе, нарушил все. У нас пропала организация, появились разрывы, у «Каспия» стали появляться моменты.

Как отметил трненер костанайского клуба, во втором тайме сделали замены, футболисты увлеклись атакующими действиями, эпизодами играли очень открыто.

- Играли так, как играть нельзя, и как следствие, пропустили второй гол после контратаки, - подчеркнул Бабаян. - После команда бросила все силы вперёд, но уже не оставалось времени. Думаю, что «Каспий» заслуженно победил. Нам же стоит сделать правильные выводы и двигаться дальше. Нужно понимать, что все команды по-особому настраиваются на игру против нас. Если мы хотим брать очки, то при неудачных действиях в атаке мы должны играть организованно и ответственно в обороне. А если ни в атаке, ни в обороне нет порядка, то, естественно, взять очки практически невозможно.