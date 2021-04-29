В чемпионате Казахстана по баскетболу среди команд Национальной лиги пришла пора решающих матчей. По итогам регулярного чемпионата определились участники полуфиналов, которые разыграют право участвовать в финальной серии.

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Борьбу за выход в финал в серии игр до трех побед повели костанайский баскетбольный клуб «Тобол» и БК «Барсы Атырау», а также действующий чемпион БК «Астана» из Нур-Султана и БК «Каспий» из Актау.

Занявшие по итогам регулярного чемпионата второе и третье места «Барсы Атырау» и «Тобол» начали свою серию в Атырау, на площадке «Jysan Arena».

В очных поединках регулярного чемпионата «Барсы» одержали пять непростых побед над «Тоболом» - 97:89, 84:65, 99:85, 85:74 и 88:85. На счету костанайских баскетболистов одна, но более убедительная победа - 90:62. Интересно, что именно эти клубы два сезона подряд встречались и в полуфиналах Кубка РК, и оба раза в финал выходили костанайцы. Так что серия обещает быть интересной.

Антон Быков стал лучшим в составе "Тобола" в первом матче с "Барсами"

Начало первого матча полуфинальной серии прошло в равной и результативной борьбе, а первая четверть завершилась со счетом 23:20 в пользу хозяев площадки. Второй игровой отрезок показал явное преимущество «Барсов Атырау», ушедших на большой перерыв в роли лидеров - 40:26.

Третья четверть прошла в равной борьбе - 12:12. Значительно результативней была заключительная десятиминутка, но «Тоболу», несмотря на все предпринимаемые им попытки, сократить отставание в счете не удалось. Итог первой игры - 79:62 (23:20, 17:6, 12:12, 27:24) в пользу атырауского клуба.

В атаке Константин Двирный

Лучшим в составе «Тобола» в этом матче стал игрок национальной сборной Казахстана Антон Быков, на счету которого 20 принесенных в копилку команды очков.

Сегодня пройдет вторая игра полуфинальной серии. Начало встречи в 14:00 по костанайскому времени. Трансляцию матча можно посмотреть на YouTube каналах БК «Тобол» и НБФ.

Фото facebook.com/bctobol