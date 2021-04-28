Дела заместителя акима Нурзумского района Армана ИСМАИЛОВА и акима села Раздольное этого же района Ерлана АЛМАГАНБЕТОВА совет по этике департамента Агентства РК по делам госслужбы рассмотрел сегодня, 28 апреля.

В отношении первого чиновника решение приняли довольно быстро, но второй случай вызвал дискуссию.

Армана Исмаилова 29 марта Наурзумский районный суд признал виновным по ст. 434 ч. 1 КоАП РК и оштрафовал на 5 МРП.

- Установлено, что 27 марта, около 19:58, в общественном месте, в магазине «Любимый» села Караменды, Исмаилов выражался нецензурной бранью в отношении гражданки Сапиной в присутствии других лиц, - сообщил совету главный специалист управления контроля в сфере госслужбы Рашид ЕСЛАМОВ. - Он оскорбил ее честь и достоинство, выразил неуважение к окружающим и нарушил общественный порядок. Он осознавал противоправный характер своего действия, предвидел его вредные последствия, сознательно допускал их наступление и оскорбил Сапину. Таким образом он нарушил Закон «О госслужбе РК», а также Этический кодекс госслужащих РК

Арман Исмаилов давал пояснения в режиме видеоконференции. Он сообщил, что зашел в "Любимый", потому что там работает его супруга. В тот момент Сапина сидела в магазине на корточках, он сделал ей замечание и в ходе спора неосознанно выразился в ее адрес нецензурно. Причем был трезвым.

На заседании выяснилось, что заместитель акима Наурзумского района в 2020 году привлекался к административной ответственности в сфере семейно-бытовых отношений.

- Тогда был конфликт с матерью моей супруги, после чего меня привлекли к штрафу, - пояснил Исмаилов. - Я бы не сказал, что постоянно конфликтую с жителями села Караменды. В этом случае я полностью признаю свою вину, осознаю, мне стыдно за это.

Совет по этике единогласно рекомендовал понизить Исмаилова в должности, а если такой вакансии нет, объявить ему неполное служебное соответствие.

Акима села Раздольное Ерлана Алмаганбетова 16 марта районный суд признал виновным по той же статье и тоже наказал штрафом в размере 5 МРП.

- Алмаганбетов обратился к руководителю ветеринарной станции Наурзумского района Ахметжанову с просьбой о немедленном трудоустройстве гражданки Куаткановой в качестве ветврача, иначе он примет меры по выселению специалиста ветстанции, кабинет которого находится на балансе аппарата акима села, - сообщил Рашид Есламов. - Ахметжанов отказал ему на законных основаниях. Алмаганбетов оскорбил его нецензурной бранью в присутствии работников госучреждения. Вину свою он признал

Сам Алмаганбетов, выступавший онлайн, так рассказал об этом инциденте:

- Конфликт начался, Ахметжанов на повышенных тонах со мной говорил, я развернулся и уехал. После он на меня пожаловался, я обратился в РОВД, что он меня нецензурной бранью ругал. Я взял вину на себя в итоге.

Руководитель ветстанции Наурзумского района Дюсембай АХМЕТЖАНОВ пояснил, что хотел принять на должность ветврача мужчину, потому что до этого работала женщина, которая не справлялась с обязанностями и потом ушла в декрет.

Алмаганбетов и Ахметжанов спорили по видеосвязи, каждый считали виноватым другого...

- Алмаганбетов предложил мне принять на работу девушку, - рассказал Ахметжанов. - Мы сначала спокойно все обговаривали. Я сказал, что просто так не могу ее взять - надо с ней все обговорить, посмотреть диплом, направить в отдел кадров. Я с ней разговаривал, она не знает программу госуслуг. Я дал ей до 1 апреля дал задание - пусть подучит и приедет сюда, пройдет собеседование

Однако аким, по словам Ахметжанова, требовал принять девушку на работу сейчас.

Не менее жаркий спор разгорелся между членами совета по этике во время принятия решения

Члены совета по этике долго разбирались в том, кто именно виноват в конфликте, а также в том, насколько необходим селу Раздольное ветврач. И в итоге единогласно рекомендовали акиму Наурзумского района объявить строгий выговор Алмаганбетову.