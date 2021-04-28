Матчи восьмого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги открывала встреча в Актау между местным «Каспием» и занимавшим вторую строчку в турнирной таблице костанайским «Тоболом».

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Этим матчем начался второй десяток игр в истории взаимоотношений каспийского и костанайского клубов. В десяти предыдущих встречах была зафиксирована всего одна ничья - в Актау, а по количеству побед «Тобол» вдвое опережал соперника - шесть против трех у «Каспия». Однако из них пять побед были одержаны костанайцами во всех пяти домашних встречах, а в Актау «Тобол» был сильнее лишь однажды. Что касается забитых мячей, то здесь убедительный перевес костанайских футболистов - 17:5. И все свои голы актаусцы забили на своем поле, пропустив дома лишь дважды.

Положительную голевую статистику с «Тоболом» в домашних встречах «Каспий» продолжил и сегодня, открыв счет после получаса игры. Гол получился довольно курьезным для гостей. После того, как сербский полузащитник «Каспия» Никола Цуцкич из центрального круга со своей половины поля сделал передачу вперед российскому нападающему Давиду Караеву, того опередил вышедший за пределы штрафной площади голкипер «Тобола». Однако после удара Александра Мокина мяч попал в ногу северомакедонского защитника гостей Алекса Амановича и отлетел в штрафную площадь костанайского клуба, где его догнал Караев, спокойно поразивший пустые ворота «Тобола».

В начале второго тайма «Каспий» мог удвоить преимущество после сильного удара по центру с дуги штрафной площади Армана Нусипа, но Мокин отбил мяч. И все же хозяева, не прекращавшие атаковать ворота гостей и прессингуя соперника на всех участках поля, добились своего. На 72-й минуте капитан актауского клуба Аслан Дарабаев дошел с мячом до штрафной площади гостей и отдал пас направо на Шафика Тигруджа. Вышедший пять минут назад на замену французский полузащитник хозяев сделал поперечную передачу на открывшегося слева в штрафной площади Цуцкича, который ударом с лета и поразил дальний нижний угол ворот Мокина, поймав того на противоходе.

«Тобол» смог ответить лишь голом престижа. На четвертой добавленной минуте Асхат Тагыберген с острого угла пробил справа низом в ближний угол ворот, сербский голкипер «Каспия» Марко Милошевич отбил мяч, но вышедший на замену Оралхан Омиртаев добил его в ворота ударом из пределов вратарской площадки.

Итог матча - 2:1 в пользу «Каспия». Это поражение стало для подопечных Григория Бабаяна первым в текущем сезоне.