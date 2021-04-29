Выставку "Холокост: уничтожение, освобождение, спасение" открыли 28 апреля в Русском театре драмы. Экспозицию подготовил научно-просветительный центр "Холокост" при поддержке представительства Россотрудничества и Русского дома в Нур-Султане.

Первыми посетителями стали ученики Зареченской школы-лицея. Как отмечают организаторы, особенность выставки - детальное освещение роли Красной Армии и советских военных медиков в спасении евреев из лагерей смерти.

- Холокост, в широком смысле, это приследование и массовое истребление социальных групп и этносов, - рассказала школьникам администратор театра Елена СТАРИКОВА. - История Холокоста, как массового уничтожения евреев фашистами, охватывает период с 1933 по 1945 года. Наша выставка состоит из нескольких разделов: спасение евреев на территории Российской Федерации, история Холокоста на территории СССР, уничтожение и освобождение евреев в Западной Европе, а также роль Красной Армии в освобождении заключенных Аушвица.

Выставка - это несколько стендов с фотографиями жертв и исторических документов. Среди них: карта СССР с указанием числа жертв Холокоста в советских республиках, фотография спасенной еврейской семьи с офицером советской армии, фотография спасенных узников гетто Будапешта, а также фотохроника ТАСС времен войны.

- О Холокосте я узнал от учителя истории на уроке, - рассказал "НГ" ученик 9 "А" класса Егор ФЕКЛЮНИН. - Выставка интересна, особенно меня поразило количество жертв Холокоста. Ужасно, что фашисты убивали евреев только из-за их веры и национальности. Это очень страшно.

Выставку смогут посмотреть зрители театра до начала спектакля. Экспозиция будет размещена здесь до конца сезона.

С 28 апреля по 8 мая в театре показывают несколько спектаклей о Великой Отечественной войне.

Фото Ксении РЕБИК