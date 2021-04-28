По прогнозу синоптиков, 29-30 апреля на территории Костанайской области местами пройдут небольшие дожди, в четверг возможны грозы. В субботу, 1 мая, осадков не ожидается. С четверга по субботу местами возможен туман.

Фото Ксении РЕБИК



В Костанае в ближайшие трое суток синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков.

- Ночью 29 апреля на большей части территории области ожидается температура от 0 до 5 градусов выше нуля, местами 8 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Камила НИЗАНБАЕВА. - Ожидаемая дневная температура: +10...+15°С, на юге воздух прогреется до +18°С. В последующие двое суток по ночам термометры покажут 0...+5°С, но местами температура опустится до -3°С. В дневное время в пятницу температура воздуха будет такой же, как и в четверг: +10...+15°С, на юге +18°С. В субботу, 1 мая, столбики термометров поднимутся до отметок +13...+18°С, на юге +21°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг-пятницу: ночью +2...+4°С, днём +13...+15°С. В субботу: ночью +2...+4°С, днём +12...+14°С.

Ветер в четверг ожидается запрадный с переходом на северо-западный скоростью 9-14 м/с и периодическими усилениями до 15-20 м/с. В пятницу западный ветер будет дуть со коростью 9-14 м/с, но местами возможны порывы до 18 м/с. В субботу, 1 мая, ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с.