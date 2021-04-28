Депутаты предложили Агентству по регулированию и развитию финансового рынка изменить правила предоставления микрокредитов в Казахстане из-за участившихся случаев мошенничества, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Как отметил депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев, в последние годы в Казахстане участились случаи мошенничества, связанные с микрокредитованием населения. Злоумышленники оформляют на граждан онлайн-займы без их участия.

"В Nur Otan неоднократно обращались граждане, столкнувшиеся с данной проблемой. Мошенники, используя полученные персональные данные жертв, незаконно оформили онлайн-займы. Здесь возникает объективный вопрос: каким образом они это делают? Вместе с тем зачастую пострадавшие узнают об оформленных на них онлайн-займах, только когда их начинают терроризировать коллекторские агентства", - пояснил Елнур Бейсенбаев.

По информации органов внутренних дел, в 2019 году было зарегистрировано 7 732 преступления, связанных с интернет-мошенничеством. В 2020 году количество таких преступлений увеличилось почти в два раза и составило 14 110.

Из них 3 тысячи преступлений связаны с оформлением онлайн-займов через интернет-сайты микрокредитных организаций. Еще порядка 2,2 тысячи связаны с хищениями денег со счетов пластиковых карт посредством подключения к личному кабинету заемщика через Интернет.

"В подтверждение этому могу привести в пример ситуацию из Северо-Казахстанской области, где мужчина умудрился оформить 50 кредитов на третьих лиц по фотографиям утерянных удостоверений.

Данные цифры свидетельствуют о недостаточности норм по процедурам идентификации личности, прописанных в правилах предоставления микрокредитов электронным способом, либо отсутствии должного контроля со стороны уполномоченных органов за исполнением предусмотренных мер. Мошенники без затруднений оформляют займы на третьих лиц, а судебные разбирательства затягиваются на много месяцев", - озвучил депутат.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка попросили в кратчайшие сроки пересмотреть и внести изменения в правила предоставления микрокредитов электронным способом и другие регулирующие инструменты. В качестве примера мажилисмен предложил усилить процедуры по идентификации личности, биометрических особенностей клиента, проверки и подтверждения изображения в реальном времени, защиту от возможного дублирования с использованием ранее подготовленных видео- или фотоматериалов.

А также предусмотреть внедрение многофакторной аутентификации при оформлении онлайн-кредитов посредством использования информационных систем.