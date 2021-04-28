Депутат Мажилиса Снежанна Имашева усомнилась в безопасности приложения Ashyq. Она обеспокоена тем, что приложение собирает персональные данные - номера телефонов и ИИН, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Снежанна Имашева отметила, что приложение Ashyq является одним из самых обсуждаемых в обществе, а сама идея внедрения приложения здравая.

"Приложение скачали 293 тысячи пользователей, к нему подключено 693 объекта. Однако итоги двухмесячного пилота Ashyq пользователи оценивают не так радужно, как отрапортовало министерство, а само приложение не ругал разве что ленивый.

Пользователи оставили около трех тысяч критических отзывов, запросов и жалоб на его работу. Большинство из них сводится к следующим моментам, на которые необходимо обратить внимание разработчиков, прежде чем повсеместно внедрять цифровой продукт. Вызывает беспокойство то, что очередное приложение собирает персональные данные - номер телефона и ИИН - и неизвестно, в каких еще целях они могут быть использованы в дальнейшем. Например, что будет с собранными данными пользователей, после того как отпадет необходимость использовать приложение", - сказала депутат, обращаясь к министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдату Мусину.

Также, по словам Имашевой, есть сомнения в безопасности самого приложения.

"По сведениям цифрового министерства, оно еще не прошло соответствующую проверку на информационную безопасность. Пользователи, уже скачавшие приложение, сталкиваются с трудностями при регистрации и входе в приложение. В самом приложении практически нет никакой полезной информации, есть только две ссылки: "Регистрация входа" и "Регистрация выхода". Отсутствует перечень объектов, в которые возможен доступ по приложению. Нет возможности проверить свой статус до посещения заведения. Нет ссылки для связи со службой технической поддержки. Самое главное, что приложение не отражает реальный статус лица", - указала парламентарий.

По ее данным, пользователи, имеющие отрицательные результаты ПЦР-теста, отмечаются синим цветом в приложении, в то время как должны быть помечены зеленым. Это, как отметила Имашева, свидетельствует о некорректности баз данных, к которым обращается приложение, либо о несвоевременном их обновлении.

"Такие ошибки сводят на нет смысл пользования приложением. Также не исключается посещение заведения больным посетителем, статус которого просто не определен правильно, так как лица, никогда не сдававшие ПЦР-тест и даже болеющие бессимптомно, все равно будут помечены синим. Кроме того, непонятен порядок дальнейшего использования и финансирования поддержки приложения", - добавила депутат.

Снежанна Имашева указала, что на сегодня не определен статус владельца цифрового продукта и не определено лицо, в ведении которого будет приложение, на каких условиях будет осуществляться его доработка, что также вызывает недоверие у граждан к подобного рода цифровым нововведениям.

"Уважаемый министр, прежде чем предлагать всей стране пользоваться приложением Ashyq, полагаем, что вам необходимо доработать приложение с учетом замечаний пользователей, а также наладить с ними обратную связь; обеспечить сохранность персональных данных, вводимых пользователями, и определить лиц, ответственных за их несанкционированное использование; установить условия, порядок владения цифровым продуктом и определить источники финансирования для его дальнейшего функционирования", - заключила депутат.