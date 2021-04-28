Молодая пара 18-19 лет размещала объявления на сайте OLX о сдаче квартир в аренду по низкой цене в нескольких городах Казахстана - Костанай, Павлодар, Петропавловск, Кокшетау и Нур-Султан. Для привлечения внимания мошенники использовали фото элитных квартир. По этой схеме с ноября 2020 г. по апрель 2021 г. они заработали как минимум 1 500 000 тенге.

Фото Ксении РЕБИК

- Когда желающие снять квартиру звонили по объявлению мошенникам, молодые люди придумывали истории о сильной занятости, командировке в другом городе, ссылались на большое количество клиентов на данную квартиру и просили перечислить предоплату или полную сумму на банковские карты, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - После получения денежных средств на счёт, мошенники блокировали граждан и удаляли страницу в социальных сетях. И таких жертв насчитывается 11 только по Костанаю, и это только те, кто обратились в полицию.

При задержании у злоумышленников изъяли 5 сотовых телефонов, 2 банковские карты и 8 сим-карт. Анализ поступления денежных средств на карту Каспий банка показал, что на счет мошенников поступало от 2 000 до 55 000 тенге. Всего на счет поступило 1 500 000 тенге. Кроме того, при изучении изъятых вещественных доказательств полиция установила еще более 100 операций по переводу денежных средств на счет мошенников, по которым ведутся оперативно-следственные мероприятия, чтобы установить потерпевших.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении его подельницы - подписке о невыезде. Проводится досудебное расследование по ст. 190 ч.3 УК РК (мошенничество).

