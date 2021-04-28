Жительница Костаная Валентина СВИРИДЕЦКАЯ заменила кран на газовой трубе и заплатила за это сотрудникам ТОО «РБК Газ Сервис» 11 000 тенге. Но после их ухода задумалась - почему так дорого и нужно ли ей было вообще это делать.

Газовый кран Валентине Свиридецкой поменяли за 11 000 тенге / Фото Андрея СКИБЫ



В квартиру Свиридецкой в доме № 166 по проспекту Абая двое парней постучали 9 апреля. Посмотрели на газовую трубу и сказали - срочно нужно поменять шаровый кран.

- Ранее я подписала договор на обслуживание газового оборудования с ТОО «РЦКУ Костанай», - рассказала "НГ" Валентина Ивановна. - До этого, 27 января, уже была проверка, тогда все было нормально.

ТОО «РЦКУ Костанай» проводило техническое обслуживание крана 27 января2021 года / Фото Андрея СКИБЫ



Один из сотрудников составил акт, второй поменял кран и выдал квитанцию на 11 000 тенге.

- Чек был без печати и без штампа, - говорит Свиридецкая. - Парни молодые, зашли не представились даже, не было основания, почему они пришли, сразу на кухню пошли. Причин для проверки не было: счетчик стоит, запаха нет. Объявления о том, что проводится проверка не было ни в одном подъезде.

В квитанции, которую выдали Валентине Свиридецкой, нет печати ТОО «РБК Газ Сервис»... / Фото Андрея СКИБЫ

Как пояснили "НГ" в ТОО "РБК Газ Сервис", в тот день на этом участке проводили рекомендательные работы - смазывали краны мыльным раствором.

- Мы всегда вещаем объявления, предупреждаем, - сообщил директор ТОО «РБК Газ Сервис» Алексей ХОЛЯВСКИЙ. - Если их не было, скорее всего, кто-то сорвал. Печати мы всегда ставим на чек, скорее всего, это ошибка мастера. Потребитель сам в ответе за свое оборудование, она не одна в подъезде. Сами поймите - газ это не вода. Была утечка - устранили, парни выявили, пришёл тут же мастер и заменил кран. Но могли выписать акт и она бы сама искала, кто бы ей это устранил. Не всегда получается дозвониться в газовые компании, и неизвестно сколько продлилась бы утечка.

… но на других квитанциях она есть / Фото предоставлено Алексеем ХОЛЯВСКИМ

По словам Свиридецкой, мыльным раствором гости газовую трубу не смазывали, а утечку определили на глаз. Но в "РБК Газ Сервис" утверждают - проверяли как положено.

- В квартире Валентины Ивановны с помощью мыльного пузыря мы обнаружили утечку газа, - рассказал "НГ" менеджер ТОО "РБК Газ Сервис" Манас КОВАЛЕНКО. - Вызвали слесаря, он заменил газовый шаровый кран и выписал чек. При замене кран смазали, использовали свой материал. Почему на чеке не было печати, я не знаю.

Как выяснили корреспонденты "НГ", заменить газовый кран в Костанае можно и по меньшей цене.

- Если вам кажется, что цена на услуги завышена, то вы можете поискать их на свободном рынке, - прокомментировал ситуацию мастер ТОО «РЦКУ Костанай» Игорь ХАРЧЕНКО. - Навязывать свои услуги вам никто не имеет права. Вообще каких-либо нормативов по замене исправного крана нет, это все носит рекомендательный характер. Если кран пропускает, нужно в обязательном порядке вызвать аварийную службу 104. Самостоятельно проводить работы по замене или ремонту газовых приборов и запорной арматуры запрещено, этим должны заниматься специалисты из аттестованных организаций, работа обязательно должна сопровождаться актом выполненных работ. Кроме того, согласно ст. 19 закона «О газе и газоснабжении», у каждого потребителя, который использует газ, должен быть договор на техническое обслуживание. По договору ТО проводят раз в год. Договор в любом случае должен быть, потому что мало ли что произойдет, ведь человек ставит под угрозу не только свою жизнь, но и жизни своих соседей, родственников.