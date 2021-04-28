В первенстве Казахстана по футболу среди команд Второй лиги в этом сезоне принимают участие 23 команды, в том числе воспитанники костанайского «Тобола». Участники проведут два параллельных турнира в конференциях «Северо-Восток» и «Юго-Запад», на кону - две путевки на чемпионат РК среди команд Первой лиги. Их обладателями станут победители двух конференций.

Фото fctobol.kz

Молодежная команда (до 21 года) «Тобола» выступает в конференции «Северо-Восток», где ее соперниками являются сверстники из футбольных клубов «Шахтер» (Караганда), «Окжетпес» (Кокшетау), «Жетысу» (Талдыкорган), «Астана» (Нур-Султан), «Аксу-Павлодар» (Павлодар), а также футбольные клубы «Рузаевка» (село Рузаева, Северо-Казахстанская область), «Жас Кыран» (Алматы), «Алтай» (Усть-Каменогорск), «СДЮСШОР №8», «Женис» и «SD Family» (все - Нур-Султан).

За путевку в Первую лигу в конференции «Юго-Запад» поборются «Акжайык М» (Уральск), «Туран М» (Туркестан), «Тараз М» (Тараз), «Кыран», «Академия Онтустик», «Ордабасы М» (все - Шымкент), «Каспий М» (Актау), «Кайсар М» (Кызылорда), «Атырау М» (Атырау), «Актобе М» (Актобе) и «Яссы-Туркестан» (Туркестан).

В стартовом матче «Тобол М» принимал «Шахтер М» на поле манежа «Тобыл Арена». Счет в середине первого тайма открыл защитник хозяев Арман Тунгушбаев. Но через три минуты карагандинцы с пенальти восстановили равновесие, а за десять минут до перерыва вышли вперед. Однако в роли лидера продержались недолго - на 37-й минуте отличился полузащитник «Тобола М» Рахат Кабдуллов. Итог первого тайма - 2:2.

Во второй половине игры молодые костанайские футболисты усилиями Бекзата Ермекбаева и того же Кабдуллова довели матч до победы - 4:2.

Наставник «Тобола М» Олег ЛОТОВ поздравил болельщиков с началом первенства, отметив, что игроки соскучились по футболу:

- Это было видно по игре - обе команды старались показать атакующий футбол. Приятно начинать сезон с победы, но есть над чем работать, есть, к чему стремиться. Так что, я надеюсь, мы сыграем полноценный турнир, прогрессируя от игры к игре.

Во втором туре «Тобол М» 7 мая сыграет в гостях на поле ФК «Рузаевка».

Расписание игр первого круга первенства РК среди команд Второй лиги с участием «Тобола М»

III тур, 13 мая (среда)

«Тобол М» - «Жетысу М»,

IV тур, 21 мая (пятница)

«Алтай» - «Тобол М»,

V тур, 28 мая (пятница)

«Тобол М» - «СДЮСШОР № 8»

VI тур, 10 июня (четверг)

«SD Family» - «Тобол М»,

VII тур, 17 июня (четверг)

«Тобол М» - «Жас Кыран»,

VIII тур, 26 июня (суббота)

«Аксу-Павлодар – «Тобол М»,

IX тур, 7 июля (среда)

«Тобол М» - «Окжетпес М»,

Х тур, 13 июля (вторник)

«Тобол М» - «Астана М» (мол)

ХI тур, 20 июля (вторник)

«Женис» - «Тобол М».